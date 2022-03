La battuta di Amanda Lear fa infuriare Mara Venier che si dissocia

E’ scoppiata la polemica nel corso della diretta di Domenica IN di oggi, 13 marzo 2022, a causa di una battuta realmente infelice di Amanda Lear che ha fatto indignare il pubblico a casa e poi anche Mara Venier che purtroppo, in un primo momento, non aveva capito bene quanto l’attrice avesse detto. Una battuta fuori luogo ( sempre in qualsiasi momento) ma venuta malissimo soprattutto adesso, perchè parlare di una mignot** ucraina mentre si combatte una guerra proprio sul quel territorio, è ancora più deprecabile. In ogni caso è successo. La conduttrice non si è resa subito conto di quanto detto dalla Lear e successivamente, si è dissociata da quelle che erano state e parole di Amanda nel suo programma.

La pessima uscita di Amanda Lear in diretta a Domenica IN

Tutto è iniziato con questo racconto di Amanda Lear che aveva detto la sua sul film con Salvador Dalì, di cui fu la musa per quindici anni, con protagonista Ben Kingsley. La Lear aveva quindi commentato: “Hanno fatto un film sulla sua vita, con Ben Kingsley. E in questo film, hanno preso una modella australiana, alta, bionda, che recita la mia parte. E io ho visto la sua foto e ho detto “Beh, non mi piace!”. Sembro una mign*tta “ucraniana”, no veramente…“. Mara Venier, non avendo compreso quanto detto dalla Lear, aveva chiesto all’attrice: “scusa cosa sembra” e Amanda aveva poi cambiato frase, senza usare di nuovo quella metafora.

Il video dalla puntata di Domenica IN del 13 marzo 2022

Una volta terminata l’intervista, Mara Venier, che è stata informata della frase di Amanda Lear, ha quindi commentato: “Io voglio precisare una cosa. Quando Amanda se n’è uscita con quella battuta molto infelice, io ho detto subito “Cosa hai detto?” perché non avevo capito. Se avessi capito quello che stava dicendo, è chiaro che avrei preso le distanze come le prendo adesso.“

E ancora: “Non è il momento adesso di fare polemiche inutili! Non avevo sentito per cui stop alle polemiche! Non è proprio il momento sennò rimandiamo in onda il pezzettino in cui io ho detto “Cosa hai detto?”… Vi prego, non è il momento. Lo sapete com’è fatta Amanda Lear, se n’è uscita così, in maniera istintiva. Non ve lo devo spiegare io. La base della sua personalità sono le battute di spirito. Questa è stata un’uscita infelicissima che io non ho sentito e chiudiamo qua.“