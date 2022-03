I protagonisti di Uomini e Donne pagati per stare in tv? Sergio ipotizza e viene botolato

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, 16 marzo 2022, la signora Daniela ha manifestato i suoi dubbi sul cavaliere arrivato per conoscerla. Il signor Sergio, si era presentato nella puntata precedente, arrivando in studio proprio per incontrarla. Le cose però non sono andate benissimo, in particolare la dama era stata turbata da alcune questioni che l’uomo aveva posto. E’ Maria de Filippi a spiegare i motivi del disagio di Daniela: “il signor Sergio le ha chiesto se prende dei soldi per stare qui” spiega la conduttrice. Sergio però prende la parola e spiega che le cose non sono andate proprio in questo modo ma Daniela ribadisce: “Mi ha chiesto quanto mi pagano per stare qui.”

Saremmo ipocriti a non dire che molte persone la pensano esattamente come Sergio: molti spettatori sono convinti che gente come Gemma o Armando, riceva un gettone di presenza importante. Il pensiero che ha fatto Sergio quindi, lo fanno ogni giorno molti spettatori di Uomini e Donne.

Maria de Filippi smentisce: qui nessuno prende soldi

Ci ha pensato Maria a mettere subito in chiaro le cose: “Qui nessuno prende soldi, a me non risulta che qualcuno venga pagato” ha detto la conduttrice. Allo stesso tempo, la De Filippi in qualche modo è anche venuta incontro al signor Sergio: “Forse ha sentito prima di venire qui questa cosa e allora ha fatto la domanda, magari senza malizia“. Daniela però non la pensa in questo modo e continua a essere convinta: “Sergio mi ha chiesto quanti soldi mi danno, il che significa che pensa che io stia qui a recitare che sia una attrice, quindi che non sia vera. Non ci sono per me i presupposti per una conoscenza.” La dama quindi non ha dubbi: non vuole andare avanti. E dice anche: ” La sera prima mi aveva chiesto anche se ci fossero dei rimborsi e io gli ho detto di chiedere alla produzione perchè mi sentivo in imbarazzo”.

Il percorso di Sergio nel programma si è comunque concluso. Prima però anche Armando ha voluto dire la sua, visto che Sergio pensava che lui percepisse dei soldi: “Devo dirti tutti i soldi che ho speso in 5 anni che sono qui per corteggiare le donne“. Una risposta che non significa nulla.

Sui social il pubblico si è schierato dalla parte del signor Sergio. Tra i commenti, sulla pagina di Uomini e Donne, si legge: “Tanto è una domanda che ci facciamo tutti ed inutile che negano perché alcuni dì questi personaggi vengono pagati. Daniela mi sembri sto cavolo sempre a fare la maestrina con un atteggiamento da super donna.” E ancora: “Questo signore mi ha fatto tenerezza .Anche io sapevo che Gemma e altri vecchi del programma erano pagati .Cmq le donne sono pesanti quasi tutte, ecco perché dopo tanto tempo stanno li parcheggiate .Cmq negli over vedo tanta sfigataggine da ambo le parti.” Nessuno ha condiviso quindi l’atteggiamento di Daniela: “E dai Daniela,, stai facendo troppo la Santarellina. Si è vero, noi, gente di fuori tutti lo pensiamo che voi magari venite pagati, sta a te dire che non è vero, che non vieni pagata e asta, senza troppi spiegazioni,, nn e così strano che la gente in tv viene pagata,, non è questo programma, ok, meglio così, ma mi sembra troppo esagerato il tuo essere offesa,,, ma dai…”.