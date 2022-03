Fabiola Sciabbarrasi vorrebbe cancellare il compleanno di Pino Daniele dal calendario

Passano gli anni ma per Fabiola Sciabbarrasi niente e nessuno sarà come Pino Daniele. Erano separati quando Pino Daniele è morto ma a Oggi è un altro giorno ancora una vola parla del cantautore napoletano come l’uomo della sua vita. E’ sempre convinta che un giorno sarebbero tornati insieme, sa che non ne hanno avuto il tempo. Ci sono due date che Fabiola Sciabbarrasi vorrebbe cancellare per sempre dal calendario, una è ovviamente la data della morte di Pino Daniele, l’altra il giorno del suo compleanno. A Oggi è un altro spiega la ragione, per quel giorno di sette anni fa il motivo è chiaro, non erano pronti al suo addio. Il giorno del compleanno le ricorda invece tutta l’attesa per il suo nuovo disco: “Lui amava che i suoi dischi uscissero qualche giorno dopo il suo compleanno”.

Il rammarico della moglie di Pino Daniele

Il rammarico resta sempre lo stesso ed è davvero strano considerando che si erano separati da tempo, ma per Fabiola Sciabbarrasi era solo questione tempo e sarebbero tornati una famiglia come prima, insieme. E’ Massimo Troisi che li ha fatti incontrare quando entrambi erano impegnati, hanno capito subito che si erano trovati ma per scegliersi hanno avuto bisogno di tempo. Ricorda che la prima volta si raccontarono dei figli, un colpo di fulmine diverso dagli altri. Quella sera Fabiola non voleva andare a quella cena, è arrivata tardi ma incontrandolo ha capito che la sua vita sarebbe cambiata. Un incontro che ha cambiato la vita di entrambi.

L’ex moglie di Pino Daniele ricorda anche la morte di Massimo Troisi, un dolore immenso; sapevano che era malato, che era molto fragile ma nessuno voleva ammettere che stava arrivando la fine. I cuori di Pino e Massimo erano malati… lo stesso cuore che hanno messo in tutta la loro arte; due uomini così speciali. La loro mancanza fa soffrire ancora.