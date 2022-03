Flavia Vento pensa già a ritirarsi da La Pupa e il secchione: la rivelazione choc della d’Urso

Quanto durerà Flavia Vento nella villa de La pupa e il secchione? E’ un po’ la domanda che si fanno tutti, visto che la romana, ha già regalato grandi amarezze a chi l’ha scelta per dei reality, decidendo di andare via poche ore dopo l’inizio. Ne sa qualcosa anche Alfonso Signorini che l’aveva scelta per il Grande Fratello VIP: la Vento decise di andare via poche ore dopo l’inizio del programma, troppa era la mancanza dei suoi cani…E a quanto pare, il lupo perde il pelo ma non il vizio e la Vento, avrebbe già detto agli autori de La pupa e il secchione, di voler andare via dallo show. Un nuovo ritiro all’orizzonte? A parlarne è stata proprio Barbara d’Urso in diretta ieri a Pomeriggio 5, mostrando alcune immagini dalla villa del programma di Italia 1 e dicendo che la Vento, sarebbe pronta al grande addio, a poche ore dal debutto dello show.

Le scommesse, sulla durata di questa avventura in un reality per la Vento, sono aperte…

Barbara d’Urso svela che Flavia Vento sta pensando di andare via

“Lei mi ha promesso che questa volta non lascerà il reality. Perché voi sapete che lei abbandona tutti i reality ai quali partecipa. Io non so però stanotte cosa è successo” queste le parole di Barbara d’Urso sulla Vento. E proprio in diretta, la conduttrice, ha svelato: “Cosa? Aspettate che mi stanno parlando. Come è andata via?! No è andata via davvero? No vi prego non mi date queste notizie choc perché ne ho avute anche troppe. Ah voleva andare via ieri notte. Però non è scappata? “.

Lieto fine per il momento: “Ah voleva andarsene, no vabbè ragazzi, non ce la posso fare. Se va via anche Flavia Vento io non so più chi mettere dentro. Si è tranquillizzata? Ma come ‘si spera’? Poi fatemi sapere bene tutto“.