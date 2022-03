Le parole di Tananai a Le Iene: “dite di si e darete alla felicità almeno la possibilità di accadere”

“Sono arrivato ultimo a Sanremo e sono stato esaltato per aver esultato” sono queste le prime parole del monologo di Tananai nella puntata de Le Iene in onda il 16 marzo 2022. Il cantante, che con il suo brano Sess* occasionale, si è classificato all’ultimo posto nella classifica del Festival, ma che sta spopolando in queste settimane in radio e nelle classifiche digitali, ha deciso di parlare al pubblico di Italia 1, di quello che è successo in questa occasione ma non solo. “Ho cantato male, senza accorgermene, però mi sono divertito” ha spiegato Tananai. “Quella nota di felicità non potevano cancellarla di certo nè una nota sbagliata, nè l’ultimo posto in classifica” ha continuato il cantante.

Da Le Iene il monologo di Tananai

Le parole del cantante nel programma di Italia 1:

La vita ci butta addosso tante cose impreviste, a volte anche dolorose. Però se provi ad accoglierle, anziché rifiutarle, e a costruirci sopra, anziché demolirle, allora lì hai fatto i primi passi affinché possano accaderti cose belle. E così l’esultanza, per esser stato il migliore dei peggiori, in pochi giorni si è trasformata, ed è diventata sold out dei miei concerti, e il mio primo disco d’oro. Non so se avete visto il film Yes Man con Jim Carrey , è la storia di un uomo che accetta una sfida: dire sempre di si, e dicendo sempre si, e aprendosi, cioè senza sapere quello che il mondo ha in serbo per lui, lì comincia a vivere davvero. Ecco accettando le stonature e le stroncature, e il mio ultimo posto a Sanremo, ho detto semplicemente di si. E quindi dopo anni di porte sbattute in faccia, le faremo sapere, momenti di down, le persone si sono accorte di me. Semplicemente perché ho esultato per essere il primo degli ultimi. E ora non so che cosa mi aspetta nel futuro, e come tutti ho paura di sbagliare, non posso certo insegnarvi niente e non sono qui per farlo. Però un consiglio mi sento di darvelo. Perché con me ha funzionato. Impegnatevi al massimo, prendete quello che arriva, anche se vi colpisce in faccia, dite di si e darete alla felicità almeno la possibilità di accadere.

Un bel monologo che può essere un forte messaggio per i giovanissimi che in questo ultimo mese e mezzo hanno amato tantissimo Tananai.