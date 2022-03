Colpo di scena per Gemma Galgani: arriva il bacio. Le news da Uomini e Donne

Ultime news dal mondo di Uomini e Donne! Tornano le registrazioni del fine settimana e oggi, è stata registrata una nuova puntata del programma di Maria de Filippi. Dai social arrivano le prime anticipazioni che riguardano anche la parte del trono over del programma e in particolare Gemma Galgani. Nell’ultimo periodo la dama torinese ha trovato sempre meno spazio, ci sono state persino delle puntate in cui non ha proferito parola, una sorta di miracolo. Ma a quanto pare, nelle prossime settimane, tornerà a essere protagonista! Le anticipazioni date dalla pagina Instagram “Uomini e Donne classico e over” ci rivelano che Gemma Galgani ha iniziato una nuova frequentazione e che c’è stato anche un bacio!

Uomini e Donne news e anticipazioni: Gemma Galgani ci riprova

Stando quindi a queste anticipazioni, che rivelano quello che sarebbe successo nell’ultima puntata registrata del programma di Canale 5, Gemma ha deciso di provarci di nuovo! La cosa particolare è che il cavaliere con cui Gemma starebbe uscendo, è Franco. E visto che non dovrebbero essercene altri, Franco dovrebbe essere il professore che fino a un paio di settimane fa, aveva detto di non essere per nulla interessato a Gemma. L’uomo aveva resistito al fascino della Galgani anche dopo il massaggio fatto in studio e si pensava davvero che in modo eroico, non cadesse nella ragnatela e invece… Franco alla fine, avrebbe ceduto! Sempre che non ci sia un altro Franco, sia chiaro…In ogni caso Gemma e il cavaliere si sarebbero anche baciati, per cui la frequentazione starebbe procedendo nel migliore dei modi. Sarà stato un bacio umido o un bacio passionale? Lo scopriremo solo nelle prossime puntate di Uomini e Donne…