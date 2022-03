Delia Duran: l’ex marito violento, l’aiuto di Alex Belli ma le è sempre mancato un padre

Delia Duran a Verissimo racconta della madre, della vita che lei ha cercato di darle. Il padre di Delia aveva un’altra famiglia: “Ho scoperto che era una persona brutta”, che aveva messo incinta sua madre e nello stesso periodo anche un’altra ragazza. La mamma non voleva farle perdere la speranza, le raccontava che il papà era militare, per questo non tornava mai a casa. Delia Duran confessa: “Voglio vederlo e affrontarlo faccia a faccia e capire cosa ha nel suo cuore. Mia madre ha fatto da papà e mamma, lei ha avuto dei compagni ma non hanno mai vissuto con lei”. C’è un ex marito nella vita di Delia Duran: “Quando sono arrivata in Italia come modella ho vissuto due anni da sola poi ho conosciuto questa persona”.

Delia Duran a Verissimo

Le sembrava una persona buona, un principe che voleva fare di tutto per lei, è iniziato il loro rapporto e i primi anni bellissimi ma con il tempo lui è cambiato, è diventato violento: “Iniziò a trattarmi male e da quel momento tutto quello che avevo costruito… voleva vendicarsi, ho perso tutto. Mi ha lasciato i conti senza niente”: E’ grazie agli amici che a Milano l’hanno aiutata che ha potuto prendere un appartamento. Ha incontrato Alex Belli, si sono incontrati nel periodo più brutto della sua vita, due mesi dopo la fine di quella storia. Lui l’ha aiutata in tutto, confida che è stato un grande uomo e i primi anni con l’attore sono stati meravigliosi, gli anni più belli della sua vita.

Delia è sicura, Alex non l’ha mai tradita, poi è arrivato il GF Vip ed è iniziata la soap. Si è parlato tanto del loro amore libero fino a non capire più la differenza tra finzione e realtà ma una cosa è certa, è evidente che Delia Duran ha delle fragilità, delle insicurezze date dal passato e dalle sue esperienze.