A Uomini e Donne Matteo e Luca non bastano: arriva Veronica Rimondi, la nuova tronista

Fine settimana come sempre di registrazioni a Roma per Uomini e Donne. Tra sabato e domenica sono state registrate le nuove puntate del programma di Maria de Filippi. A due mesi dai saluti, c’è ancora tempo per conoscere una nuova tronista. Si chiama Veronica Rimondi, e farà compagnia a Matteo e a Luca, per due troni, davvero più che noiosi. Il trono classico è vero, negli ultimi anni non ha saputo regalare particolari emozioni ma da quando è stato annacquato, per ovvi motivi, tra un ottantenne arzillo che ha bisogno di Amplifon e un racconto di Ida Platano, ha perso del tutto il suo appeal. Se poi si aggiunge anche il fatto che i tronisti, non hanno quasi manco voglia di raccontare quello che accade in esterna, abbiamo fatto ambo, terno e quaterna, ma anche tombola. Non è un caso del resto, se le coppie nate negli ultimi anni, sono scoppiate appena fuori dai cancelli degli studi Elios.

Ma torniamo a Veronica. E’ lei la nuova tronista. Su Witty Tv è stato pubblicato il suo video di presentazione, per cui sappiamo già qualcosa di lei.

Veronica Rimondi è la nuova tronista di Uomini e Donne: chi è

Veronica 26 anni e viene da Ferrara. Come tante ragazze della sua età, la Rimondi si è laureata in epoca Covid e vive da anni in un appartamento che le è stato regalato dal padre. Anche per questo, e non solo, le danno spesso della figlia di papà, ma questa frase non la ama granché. Ciò che le viene detto più spesso è che a pelle sta antipatica. E a quanto pare, questa prima impressione, l’hanno avuta anche i telespettatori di Uomini e Donne, che non sono sembrati particolarmente entusiasti del video di presentazione di Veronica. “Mimmo l’idraulico va bene solo se è bello… Mi raccomando, selezionatele i corteggiatori esclusivamente sulla base del 730 e del numero di masters conseguiti” ha scritto una telespettatrice sulla pagina FB del programma, commentando il video della nuova tronista di Uomini e Donne. E poi: “Ecco un’altra che usa il programma con il ruola da tronista per farsi pubblicità così sarà la prossima che andrà GF vip.” A quanto pare Veronica non ha lasciato il segno: “Una modella che abita a casa di papà e lavora nell’azienda di papà. Rappresenta tutte noi indubbiamente.”