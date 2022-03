Gli ascolti della domenica: Noi sempre male, botto Tv8 con la Formula 1. Giletti in Ucraina fa 1 punto in più

Nuovo appuntamento con le nostre analisi dei dati auditel del prime time! Qual è il programma più visto di domenica 20 marzo 2022? Lo scopriamo come sempre con i dati di ascolto che arrivano alle 10 del mattino. Nuove sfide in prima serata per Rai 1 e Canale 5. Considerando i dati di ascolto della passata settimana, possiamo immaginare che non ci saranno grandi numeri tra le reti ammiraglie, anzi. O meglio, Lo show dei record, con Gerry Scotti, sta facendo il suo con una media di 3 milioni di spettatori, alla seconda puntata, non male per questo genere di format. Non vanno altrettanto bene le cose per Noi, la fiction di Rai 1 che doveva regalare nuovi record di ascolti alla rete. Purtroppo al pubblico non è piaciuta, tanto che ogni settimana, si perdono ascolti strada facendo. E’ una sfida su numeri non troppo alti quella della domenica sera anche se per il 20 marzo, si attende anche di conoscere il dato di ascolto registrato da La7 con la puntata di Non è l’Arena in diretta da Odessa, con Massimo Giletti inviato di guerra per una sera.

I dati di ascolto ci rivelano che a vincere la serata, seppur con numeri molto bassi, è Noi. La fiction con Lino Guanciale e Aurora Ruffino si porta a casa una media di 3,3 milioni di spettatori.

Gli ascolti del 20 marzo 2022: ecco i dati auditel della domenica

Su Rai 1 la fiction Noi, non ha convinto il pubblico che non è riuscito ad affezionarsi, come è successo invece negli Stati Uniti, alla famiglia protagonista della serie. Niente da fare per i Peirò: la storia di This Is Us in salsa in italiana, non ha lasciato il segno. Era una scommessa rischiosa e possiamo dire che non sia stata vinta. Dati di ascolto a prescindere, è il prodotto che non va e non funziona. Anche la terza puntata va male con 3.342.000 spettatori con il 15.8% share.

Su Canale 5 la nuova puntata de Los show dei record è stata vista da 2.472.000 spettatori con uno share del 13.2%, si cala rispetto alla scorsa settimana. Pubblico maschile, sintonizzato probabilmente su Tv8 per il Gran Premio. Su Rai3 Che Tempo Che Fa dalle 20:45 alle 22:17 ha incollato 2.455.000 spettatori (10.1%) e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo dalle 22:20 alle 23:55 1.443.000 spettatori (7.9%). Su Tv8 il GP del Bahrain di Formula 1 segna 2.241.000 spettatori (10.2%).

Su Rai2 The Rookie fa 943.000 spettatori (3.9%) e C.S.I. Vegas 677.000 spettatori (2.9%). Su Italia1 Mission: Impossible – Protocollo fantasma è scelto da 920.000 spettatori (4.5%).Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 682.000 spettatori (4.1%). Su La7 Non è l’Arena ha registrato 1.090.000 spettatori pari al 6.5%. Si sale rispetto alla settimana ma non si fa nessun botto. Un punto di share, nulla di più.

Sul Nove Stand Up – Comici in Prova è seguito da 227.000 spettatori (1%).