Michele Zarrillo a letto all’alba e la colazione la fa a ora di pranzo

Michele Zarrillo a Oggi è un altro giorno si racconta con grande sincerità. Andava a dormire all’alba, continuava a fumare, sentiva dei doloretti ormai da un mese ma appena stava meglio rimuoveva tutto all’istante. Michele Zarrillo ricorda il periodo prima dell’infarto ma anche quel malessere sempre presente nella sua vita. Confida la malinconia, gli attacchi di panico, lo spingere sempre l’acceleratore ma senza un vero motivo. “Quando sei in certe fasi della vita e può capitare in qualsiasi periodo della vita, perché noi abbiamo una interiorità che non sempre riusciamo a controllare”. Sono problematiche interiori, problemi esistenziali non legati a nulla in realtà: “Io stavo vivendo una vita abbastanza felice non avevo grandi problematiche, una nuova compagna, due bambine, una figlia grande. Ma quando hai un’indole un po’ distruttiva…”. Diceva spesso che gli “stava per prendere qualcosa”perché continuava a fumare e a vivere come sempre.

Michele Zarrillo a Oggi è un altro giorno

Oggi ha smesso di fumare ma ammette che va sempre a dormire all’alba. Va a letto alle 5 del mattino, si alza poco prima delle 14 e mentre Serena Bortone va in onda lui fa colazione.

Gli attacchi di panico sono arrivati presto, a metà degli anni ’80: “Ebbi un crollo a Roma al casello…. Mi portai dietro questa paura e dovetti poi affrontare Sanremo, erano il terzo nei giovani, nel 1986. Ogni due o tre giorni avevo un attacco di panico. Una volta chiamai un amico medico nel pieno della notte, mi diceva che non era niente, che dovevo interromperlo da solo o prendermi qualche goccia di calmante. Ero in un loop di ansia. Andai a Sanremo con il certificato nella tasca dello smoking, che se svenivo c’era tutto scritto sul foglio”. Ci ha messo qualche anno per guarire ma è poi passato tutto anche se deve sempre avere una pasticchetta a portata di mano ma non la usa mai.