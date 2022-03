Ida in lacrime a Uomini e Donne, Tina la striglia: “Inizia da te stessa, impara ad amarti”

Anche oggi la puntata di Uomini e Donne ha visto Ida Platano protagonista. La dama bresciana ha continuato la sua conoscenza con Alessandro ma a quanto pare, le cose non sono andate come lei si aspettava. E così anche oggi, a centro studio, è scoppiato un nuovo dramma. Ida ha rinfacciato ad Alessandro di averle fatto perdere tempo, ancora una volta, di non provare un sentimento reale, di essersi preso dei giorni per pensarci ma di non aver concluso nulla. Ida si è detta stanca perchè per l’ennesima volta ci ha provato, arrivando a provare qualcosa di forte, mentre dall’altra parte, ha trovato un uomo che, dopo un mese e mezzo, ancora non ha capito che cosa prova.

Alessandro ha provato a spiegare la sua posizione ma Ida, scoppiata in lacrime, ha continuato il suo sfogo, interrotto solo da Tina Cipollari che per l’ennesima volta l’ha accusata di non viversi il presente di pensare troppo a quello che sarà. “Io voglio dirti che non ce l’ho con te ma così non va bene” ha detto la Cipollari oggi persino fin troppo calma rispetto al solito. Tina ha cercato anche di dare dei consigli preziosi alla Platano, un po’ da sorella maggiore ma non c’è stato nulla da fare.

Ida Platano in lacrime, Tina la striglia: le sue parole

“Ma Ida ma chi se ne frega, mettiti seduta e affronta la cosa, non è lui sarà un altro” le ha detto Tina, stanca di vedere Ida piangere. In questa stagione siamo a quota tre, tre persone con cui Ida si è messa in discussione, tre persone che non hanno però a quanto pare, provato quello che lei si aspettava. “Ma è possibile che tu debba pensare che arrivi un uomo e ti risolva tutti i problemi? Non ci fare affidamento. Ida tu fai un errore, i problemi tuoi, hai bisogno di sicurezza, di un uomo che ti dà delle certezze ma non puoi trovarle in un estraneo. Qualsiasi altro viene tu fai lo stesso errore. Impara a essere forte e credi in te stessa, tu sbagli per questo ” ha detto la Cipollari cercando di dare preziosi consigli a Ida. E poi: “Vuoi trovare le soluzioni attraverso un estraneo. Ma che te frega, tu pensa a te stessa, sii sicura di te stessa. “