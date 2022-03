Gemma e Franco gran feeling e baci ma il pubblico di Uomini e Donne non ci crede: falsi

E’ andata in onda oggi una puntata di Uomini e Donne durante la quale, dopo settimane, Gemma Galgani è tornata a essere protagonista, con il suo spazio a centro studio. Per la dama torinese questi ultimi due mesi non sono stati eccezionali: pochi corteggiatori, poco spazio in trasmissione. Qualcuno è persino anche arrivato a ipotizzare che si tratti di una manovra che porterà la Galgani a varcare la porta rossa del Grande Fratello VIp il prossimo anno, e che quindi le si dia meno spazio per raccontare altre storie. Sarà vero? Non possiamo saperlo. E’ certo che Gemma ha iniziato a frequentare Franco, il professore. Lo stesso che fino a qualche giorno fa predicava di non essere interessato, di non provare nessuna attrazione per lei. Anzi…A quanto pare, galeotti sono stati i messaggi, o forse anche la voglia di stare al centro dello studio, che alla fine, i due provano a conoscersi. Il pubblico di Uomini e Donne però non sembra credere a questo tardivo interesse, soprattutto da parte di Franco…E non sono mancati i commenti al vetriolo sui social.

Gemma e Franco? Il pubblico di Uomini e Donne non crede a questa coppia

La signora Luigi ha scritto sui social: “Ormai questa trasmissione è diventata non credibile, strano sino a qualche giorno fa nessuno voleva niente a che fare con Gemma. Prima il massaggio poi questa uscita strana con il professore , mi sembra tutto un copione tanto per mettere in evidenza la mummia. Mi dispiace, come dice qualcuno che è uscito dal programma che tutto quello che succede e tutto stabilito.” Questo il commento di Renato: “Maria e la redazione saranno contenti per Gemma, l’ennesima ridicolaggine per stare al centro dello studio….Una pagliacciata perché Gemma non era più da alcune puntate la star di uomini e donne….che vergogna.” E ci sono commenti anche molto pesanti: “Finita la telenovela di Ida la lagna (si spera) la produzione ha pensato bene di dare una notevole mancia al professore per portarsi a letto la Galgani…spero lo abbiano ben retribuito.” E ancora: “A questo punto questo volta gabbana se la metta sul groppone e se la porti via. È ora che questa vomitevole zavorra venga allontanata. Che scusa troverà Franco adesso?“.

Vi lasciamo con l’ultimo commento: “La storia che sta appena nascendo, tra il prof Franco è Gemma, non durerà più di due puntate, Gemma stava perdendo visibilità, stava cadendo nel dimenticatoio, ha preso la palla al balzo, adesso toglierà una scusa banale, per poterlo mandare a quel paese, come ha fatto con gli altri.“