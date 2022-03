Valeria di Ultima Fermata: da Forum a Detto Fatto, la tv è casa sua

Il debutto di Ultima Fermata non è stato dei migliori, anzi. Il programma di Canale 5 è stato visto da 2 milioni di persone, numeri che Maria de Filippi non ha mai fatto forse negli ultimi 20 anni con un programma in prime time e che supera anche con il day time di Amici al pomeriggio, spesso. Eppure è successo, anche per la Fascino è arrivato un vero flop, perchè Ultima Fermata non può che definirsi tale. Un programma scopiazzato da altri che è un po’ C’è posta per te, un po’ Temptation Island condito anche in salta Alta Infedeltà e mille altri programmi già visti. Montato bene, sicuramente, scritto altrettanto e recitato malissimo dai protagonisti. Non a caso, Valeria, una delle signore che hanno partecipato alla prima puntata, la tv ce l’ha nel sangue, come testimoniano anche le sue foto sui social. Ed è uno dei punti chiave anche per capire l’insuccesso del programma. Il pubblico non si è lasciato coinvolgere dalle storie dei protagonisti di Ultima Fermata perchè era davvero palese che metà delle cose raccontate fossero inventate o comunque romanzate e che in tv, c’era gente che non disegna il mezzo televisivo. E infatti eccola Valeria: da Detto Fatto a Forum, un certezza. Dove c’è tv, c’è anche lei. Su Italia 1 con Teo Mammuccari, in programmi di tv locali, madrina nelle feste di piazza, conduttrice delle recite natalizie. Datele una telecamera e lei vi farà il suo sorriso migliore.

Valeria di Ultima Fermata e la passione per la tv

Del resto, che Valeria fosse una attrice di primo livello, ce lo ha ricordato proprio lei, quando candidamente aveva raccontato nella prima puntata di Ultima Fermata, di aver conosciuto il suo amante in chiesa. Non tra i banchi, non nel coro ma quando lei interpretava il ruolo di Maria. Il centurione, il bell’Antonio, l’aveva conquistata. Si, nonostante lei fosse impegnatissima con il loro della Madonna, quell’uomo così affascinante aveva saputo fare breccia nel suo cuore.

I social di Valeria sono tutto un selfie, e quando non è lei a mostrarsi in una apparizione televisiva, ci sono i selfie con attori, personaggi famosi. Non ci sono tracce di Ultima Fermata eppure per i telespettatori più attenti, non è stato difficile scovare nome e cognome della donna e scoprire qualcosa in più sul suo passato artistico.

Che c’è di male direte voi, chiunque può amare il mondo della tv e poi avere anche bisogno del vagone di un treno per prendere la decisione finale certo, anche perchè il profilo instagram di Valeria è pubblico, se alla sacra reda fosse interessato conoscere tutto di lei, lo avrebbero vagliato con attenzione. Ma che cosa saranno mai una ventina di partecipazioni televisive, non fanno di Valeria mica una attrice o comunque una persona in cerca di visibilità…Non semplicemente ne fanno una persona poco credibile, con una storia poco credibile e il risultato, è stato quello che tutti hanno visto. Un programma flop dal quale il pubblico di Canale 5, è scappato.