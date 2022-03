Ascolti tv, è boom per il flop della Nazionale su Rai 1. L’Isola 2022 inevitabilmente cala

Serata da incubo che potrà valere ottimi ascolti a Rai 1 ma che segna per il nostro calcio, una delle peggiori pagine mai scritte. L’Italia va fuori dai mondiali, perdendo al minuto 92 con la Macedonia del Nord, un avversario che gli azzurri, avrebbero dovuto battere a occhi chiusi. E invece la nazionale di Mancini non inizia neppure la sua avventura mondiale, è fuori, di nuovo. I dati di ascolto della serata del 24 marzo 2022 ci rivelano che a seguire questa disfatta, rinominata da alcuni giornalisti una vera e propria Caporetto, c’erano oltre 9 milioni di spettatori e tifosi pronti a gioire e invece… Grandi numeri per la prima serata Rai, numeri che però non si vedranno in autunno, quando a scendere in campo, non ci sarà più la nostra nazionale, ma squadre da tutto il mondo. Il cielo non sarà più azzurro sopra Berlino…

Ma torniamo ai dati di ascolto. La vittoria, nella serata del 24 marzo 2022, come era prevedibile, va al calcio. Rai 1 conquista il prime time con la partita. E le altre reti? Per la seconda puntata dell’Isola dei famosi 2022, Ilary Blasi conquista insieme alla coppia di opinionisti e ai naufraghi, una media inevitabilmente più bassa, era difficile immaginare di portare a casa ascolti buoni, con la partita ( non a caso, per dire, la prossima puntata de La pupa e il secchione che era prevista in una serata con la seconda partita dell’Italia, è stato spostato). In ogni caso possiamo dire che Ilary ha portato a casa, una puntata davvero scoppiettante, piena di dinamiche e cose da raccontare. Questa edizione del reality di Canale 5 è partita decisamente con il piede giusto. Per gli ascolti, ci sarà tempo.

Gli ascolti tv del 24 marzo 2022: ecco i dati auditel della prima serata di ieri

La partita dell’Italia che ha visto la nazionale perdere contro la Macedonia del Nord è stata vista ieri da 9.7 milioni e il 39,3% di share. Numeri che per i prossimi mesi la Rai non vedrà più.

Affonda inevitabilmente l’Isola con 2,3 milioni di spettatori. Si perde un milione ma la scelta kamikaze di mandare lo stesso in onda questa seconda puntata, inspiegabile, non poteva che dare questi risultati. Non ci si poteva aspettare qualcosa di diverso.

Su Rai2 Unfaithful – L’amore infedele viene visto da 1.007.000 spettatori (4.7%). Su Italia1 Tata Matilda e il grande botto fa 913.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 Amore Criminale è seguito da 922.000 spettatori con il 4.2% . Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 902.000 spettatori (5.3%). Su La7 Piazzapulita registra 994.000 spettatori pari al 4% dalle 21:24 alle 22:33 (Trenta Giorni) e 866.000 spettatori pari al 7.3% dalle 22:39 alle 1:17. Su Tv8 Io prima di te segna 402.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Diverso da chi? è visto da 245.000 spettatori pari all’1.1%.