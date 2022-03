Quarto Grado anticipazioni: i casi di oggi 25 marzo 2022

Continua il successo di Quarto Grado che nelle ultime settimane ha cambiato un po’ pelle, conquistando anche una fetta di pubblico diversa di quella che di solito segue il programma di Nuzzi. Nelle ultime settimane infatti, l’attualità ha riplasmato i palinsesti e non solo. Per questo Quarto Grado si è occupato in modo approfondito anche della Guerra in Ucraina. Il pubblico sembra aver gradito, gli ascolti sono saliti e non c’è stato nessun crollo anche se i più affezionati hanno chiesto sui social che si tornasse a parlare dei grandi gialli che si seguono generalmente. Succederà anche bella puntata di oggi, 25 marzo 2022. Il programma a cura di Siria Magri apre la puntata con il giallo di Liliana Resinovich, la 63enne di Trieste scomparsa il 14 dicembre scorso e ritrovata senza vita in un bosco vicino a casa, il 5 gennaio. Si indaga sul gomitolo che il marito di Lily, Sebastiano Visentin, ha consegnato alla polizia: potrebbe essere dello stesso tipo di quello ritrovato vicino al corpo della donna? Anche questo è un aspetto in attesa di chiarimenti. Si era parlato di uno spago, il famoso cordino ritrovato sul cadavere di Liliana. Negli ultimi giorni tra l’altro sono arrivati anche i risultati degli esami tossicologici che hanno escluso che la donna abbia assunto delle sostanze prima di morire, o dei farmaci per suicidarsi. Liliana è morta per un arresto cardio circolatorio, ma è ancora giallo.

Vediamo poi le anticipazioni sugli altri casi trattati nella puntata di oggi di Quarto Grado.

Quarto Grado anticipazioni: tutti i casi di oggi 25 marzo 2022





Al centro della serata anche il duplice omicidio dei coniugi Neumair, Laura e Peter, la coppia di Bolzano uccisa il 4 gennaio 2021. Durante il processo hanno parlato le due amiche che sono state con Benno la notte dopo il delitto e nei giorni successivi una di loro ha raccontato: ‘Mi aveva chiesto di fornirgli un alibi…’.



“Quarto Grado” conferma l’intervento di esperti e ospiti: tra questi, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo.

Sempre presente lo stretto rapporto tra “Quarto Grado” ai suoi telespettatori: una community online molto attiva – i quartograders -, che ogni venerdì posta in diretta via social. Appuntamento quindi a stasera: ore 21,30 su Rete 4.