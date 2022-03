Verissimo anticipazioni: tanto Amici 21 e GF VIP per Silvia Toffanin, gli ospiti

Tornano le nostre anticipazioni di Verissimo. Questa settimana il programma di Silvia Toffanin ci aspetta sia al sabato che alla domenica alle 16,30. Nessun cambiamento per Verissimo nella programmazione ma delle novità in generale nel palinsesto del fine settimana. Infatti il programma di Silvia Toffanin sarà anticipato al sabato da Una vita che si allunga e andrà in onda dalle 14,20 alle 16,30. Domenica Scene da un Matrimonio prima e Una vita dopo, dalle 16 in poi. Verissimo quindi, in entrambi i giorni, ci aspetta alle 16,30.

Curiosi quindi di scoprire che cosa vedremo nelle due puntate di questa settimana?

Verissimo anticipazioni: tutti gli ospiti del 26 marzo 2022

Sabato, per la prima volta a Verissimo si racconta la campionessa olimpica Sofia Goggia, fresca della vittoria della Coppa del Mondo di discesa libera. Dopo due anni di assenza dalla tv parla Nina Moric. E dobbiamo dire che siamo davvero curiosi di sapere che cosa racconterà visto che di recente su instagram, scrive spesso delle cose che fanno preoccupare i suoi fan… Nel promo di Verissimo si sente dire che ha delle rivelazioni da fare, di che genere? Nella nuova puntata di Verissimo sarà ospite in studio anche la modella ucraina Dasha Dereviankina. Inoltre, spazio ai protagonisti di “Amici” con un’intervista doppia agli storici professori Alessandra Celentano e Rudy Zerbi e ai primi eliminati dal talent: la ballerina Alice Del Frate e in cantante Gio Montana.

Verissimo anticipazioni: tutti gli ospiti del 27 marzo 2022

Domenica a Verissimo la vita e la carriera di Donatella Rettore dopo il successo a Sanremo con la sua Chimica; e per la prima volta Kledi Kadiu e la moglie Charlotte parleranno del difficile momento che stanno vivendo. Proprio ieri il ballerino e maestro di Amici aveva parlato per la prima volta sui social della malattia del piccolo Gabriel. Infine, direttamente da “Grande Fratello Vip” intensa intervista a Katia Ricciarelli; non è finita qui, sempre dal GF VIP spazio a Manila Nazzaro e alle amiche nemiche Soleil Sorge e Sophie Codegoni. L’appuntamento quindi, sia per sabato che per domenica è alle 16,30 su Canale 5.