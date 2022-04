Tinì Cansino scomparsa da Uomini e Donne da oltre un mese: ironia e preoccupazione sui social, che fine ha fatto?

Tinì Cansino è stata una delle presenze più insolite in questi anni per il pubblico di Uomini e Donne. Per anni ha passato le puntate in silenzio, osservando le dinamiche dei protagonisti del programma. Sui social si è sempre scherzato sul fatto che se ci fosse o non ci fosse, nessuno se ne sarebbe accorto. In realtà la Cansino, si è espressa, anche se raramente, soprattutto parlando di oroscopi e vari! Ma da qualche settimana, anche i meno attenti, si sono resi conto che Tinì sembra quasi essere scomparsa nel nulla. Se in un primo momento i telespettatori di Uomini e Donne avevano pensato che potesse essere assente per via del covid o di altri problemi di questo genere, successivamente, hanno iniziato a chiedersi che fine avesse fatto. Ed effettivamente, ormai è quasi un mese che Tinì sembra essere scomparsa nel nulla. Non fa più parte del cast del programma? Nessuno ha parlato di Tinì in studio, nè Gianni nè Tina e alcuni spettatori non si erano neppure accorti della sua assenza. In molti però si chiedono che fine abbia fatto, visto che sembra esser stata inghiottita nel nulla. Mica ci sarà bisogno di chiamare Chi l’ha visto?

Come dicevamo in precedenza, la Cansino, ha spesso parlato delle coppie in relazione ai loro segni zodiacali e infatti sul Magazine del programma, è ancora attiva la sua rubrica dedicata ai segni zodiacali .

Per cui chi sentisse la mancanza, potrebbe comunque leggere le sue indicazioni sul magazine Uomini e Donne. E invece la presenza in studio? Per il momento non è dato sapere. Si è presa una pausa, ci sono stati dei problemi, tornerà? Tutte domande che il pubblico di Uomini e Donne continua a porsi e sui social, mentre il programma di Maria de Filippi va in onda, non mancano anche i tweet ironici su questa “scomparsa”. Il sito ufficiale del programma Witty la definisce ancora un’opinionista a fianco della Cipollari e di Gianni Sperti e questo lascerebbe pensare che in ogni caso, la Cansino continua a far parte del mondo di Uomini e Donne; lascia però riflettere la circostanza: se ci fossero dei problemi di salute, perchè non fare anche solo in in bocca al lupo o mandare un saluto? Questo porta quindi a pensare che in realtà la Cansino si sia presa solo una pausa dal programma.

E nel frattempo sui social, l’ironia non manca: c’è persino chi scherza sul fatto che nella prossima stagione Pinuccia potrebbe prendere il posto di Tinì, visto che le piace così tanto stare nello studio di Canale 5. E c’è invece chi sostiene che dopo 10 anni, alla fine anche alla Fascino si siano resi conto che era arrivato il momento di licenziarla. I più cattivelli continuano a far notare che con o senza di lei, non è cambiato nulla.

L’opinionista di Uomini e Donne non ha neppure i social per cui è davvero difficile capire che cosa le sia successo. Ci auguriamo chiaramente che stia bene e che abbia deciso di allontanarsi un po’ dagli studi Elios magari chissà per fare un bel viaggio.