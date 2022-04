Manila Nazzaro conferma l’indifferenza per Caterina Balivo ma di Adriana Volpe dice ben altro

Manila Nazzaro torna sull’antipatia nei confronti di Caterina Balivo. Anche fuori dalla casa del GF Vip conferma tutto e parla di indifferenza, che forse è anche peggio dell’antipatia. A Verissimo la Nazzaro non ha peli sulla lingua e raccontando cosa è successo all’epoca di Miss Italia il ricordo è sempre identico. Hanno fatto insieme Miss Italia, la Balivo arrivò terza. “Caterina Balivo sembra che lei avesse detto che io una volta non l’ho salutata ma onestamente può succedere, soprattutto due giorni dopo Miss Italia, che sei on una centrifuga” si riferisce a un incontro dietro le quinte di una vecchissima puntata di Porta a Porta. L’ex gieffina vip sottolinea alla Toffanin che anche la Balivo non è stata molto amichevole con lei.

Manila Nazzaro, la sua verità su Caterina Balivo

“L’ho avvertito anche quando ci parlavamo e in realtà non ci parlavamo, ci guardavamo e in realtà non ci guardavamo. Non c’è empatia tra noi, da sempre. Però è una grande professionista e una mamma splendida. La vita va avanti, si costruiscono altre cose ma a parte un po’ di indifferenza non c’è altro, ma è normale, non si può essere amico di tutti nel nostro ambiente”. Silvia Toffanin apprezza molto la sincerità di Manila Nazzaro ma chissà se questa volta Caterina Balivo dirà qualcosa su questo argomento.

Per Manila c’è un video messaggio di Adriana Volpe, per l’ex Miss Italia ha molta ammirazione e le chiede di organizzare una bella grigliata insieme con Lorenzo e i rispettivi figli. La Nazzaro non può che elogiare Adriana Volpe e racconta che la stampa aveva montato che tra loro c’erano problemi. “Abbiamo sempre dimostrato di essere oltre le polemiche, ci siamo riconosciute in tantissime cose. Io voglio ringraziarla per non avere mai prestato il fianco a polemiche inutili. Lei mi sostituì in un programma televisivo su Rai 2, io certo ci rimase male ma la polemica la montò la stampa. Lei ha voluto parlare con me. Adriana è veramente una donna con D maiuscola, lo devo dire”.