Ascolti tv, debutto da boom per Nero a metà 3, l’Isola perde ascolti strada facendo

Una nuova sfida al lunedì sera per Ilary Blasi e per Canale 5. C’è sempre una fiction ma questa volta un titolo diverso. Come sarà andato questo scontro a distanza tra due romani doc? Da un lato la Blasi con la sua Isola dei famosi 2022 dall’altro Claudio Amendola con la fiction di cui è protagonista, Nero a metà. Lo scopriamo come sempre con i dati di ascolto relativi alla serata di ieri 4 aprile 2022; dati di ascolto che ci rivelano che il programma più visto è stato Nero a metà 3. La fiction di Rai 1 con il 21 % di share ha vinto quindi la serata. L’Isola regge e resta al 17 % di share ma perde colpi rispetto alle prime puntate.

Terza stagione per Nero a metà che si conferma fiction molto amata dal pubblico di Rai 1. La serie con Claudio Amendola protagonista sarebbe dovuta andare in onda nel mese di settembre 2022 ma la Rai a quanto pare, ha deciso di giocare in anticipo. Nero a metà 3 ha preso il posto nel palinsesto di Sopravvissuti, la serie con Lino Guanciale che è stata invece rimanda all’autunno.

Per Canale 5 un buon risultato, sicuramente meglio al lunedì il reality che giovedì quando viene mandato letteralmente allo sbaraglio contro Don Matteo. Incomprensibile perchè non sia stato ricollocato al venerdì sera. Un peccato comunque che questa edizione non decolli per gli ascolti perchè ci sono tutti gli ingredienti per fare una buona edizione.

Gli ascolti del 4 aprile 2022: ecco i dati della prima serata del lunedì

La mossa di Rai 1 invece si è dimostrata vincente: si vola con Nero a metà 3 e i numeri di ieri, visto il periodo, sono ottimi. Media di 4,6 milioni e il 21% per Amendola e company.

Non brilla l’Isola neppure al lunedì a quanto pare, la puntata di ieri è stata vista da 2.694.000 spettatori pari al 17.79%. Scendere sotto i tre milioni non è cosa buona e giusta….Su Rai3 Report sempre molto bene con una media di 2.166.000 spettatori pari ad uno share del 9.5%.

Su Rai2 Delitti in Paradiso fa 832.000 spettatori pari al 3.8% di share. Su Italia 1 Red fa 1.192.000 spettatori (5.3%).. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 970.000 spettatori con il 5.6% di share. Su La7 Servant of the People ha registrato 821.000 spettatori con uno share del 3.4%.

Su TV8 Tutti per 1 – 1 per Tutti ha segnato l’1.6% con 348.000 spettatori mentre sul Nove Ender’s Game ha catturato l’attenzione di 201.000 spettatori (0.9%).