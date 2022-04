Big Show con Enrico Papi: il nuovo candid varietà di Canale5, Gigi D’Alessio ospite d’apertura

Dopo aver abbandonato Tv8 per tentare la fortuna con Scherzi a Parte, Enrico Papi torna su Canale Cinque con un nuovo programma televisivo… anche se usare il termine “nuovo” è forse un po’ improprio. Il re di Sarabanda porterà dal prossimo venerdì 8 aprile il Big Show di Italia Uno, condotto fino alla scorsa stagione dal comico Andrea Pucci in coppia con la divertente Katia Follesa.

In questa riedizione per Canale Cinque, Enrico Papi manterrà sul palco il divertimento, la musica e gli spazi di varietà con ospiti vip ma intervallandoli ad un maggior coinvolgimento della gente comune che potrebbe trovarsi coinvolta nel programma con esibirsi sul palco a loro stessa insaputa oppure al centro di candid camera dai risvolti positivi.

Big Show con Enrico Papi: Gigi D’Alessio e Cristina D’Avena primi ospiti

Come annunciato dallo stesso Enrico Papi a Tv Mia, il nuovo Big Show di Canale Cinque vedrà in maniera più massiccia il coinvolgimento di persone che non fanno parte dello star system televisivo e che si ritroveranno a vivere una esperienza fuori dal comune: “Ci saranno molta interazione con il pubblico […] Li porteremo in uno studio televisivo mascherato da tutt’altro e poi… lì avverrà la sorpresa: apparirà il pubblico a vista e la persona prescelta potrà esibirsi e mostrare alla platea il proprio talento. Il tutto in diretta“. Ma ci sta spazio anche per qualche Carràmbata: “Faremo anche delle sorprese alle persone tra il pubblico“.

Stando al promo in onda da alcune ore sulle reti Mediaset, inoltre, sappiamo che lo show si arricchirà della presenza di ospiti e spazi musicali. Nella puntata di esordio di venerdì 8 aprile, sono previsti il cantautore partenopeo Gigi D’Alessio, il bluesman Alex Britti e l’ex “cavalluccio marino” Cristina D’Avena. Gli spazi comici del programma, invece, sembrano affidati a Gianluca Fubelli in arte Scintilla.

Oltre al tanto divertimento, Enrico Papi assicura che lo show si riempirà di sentimenti in quanto alcuni dei fortunati performer sono stati scelto proprio in quanto non hanno mai avuto la possibilità di far splendere il loro talento. A Tv Sorrisi e Canzoni, ha spiegato: “C’è chi ha una voce fantastica ma non ha mai potuto cantare, chi era portato per la danza, chi per lo sport … Noi, con l’aiuto di uno o più complici, li portiamo in un auditorium“.