Zequila sgancia la bomba su Estefania: preferiva Jeremias, Roger un ripiego

Nella puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi si è parlato dell‘Isola dei famosi 2022. E tra i protagonisti chiamati a commentare quello che sta succedendo in Honduras, c’è stato anche Antonio Zequila. Il naufrago, a differenza di quanto succedeva lo scorso anno, quando bisognava rispettare la quarantena dopo il rientro in Honduras, era già in studio nella puntata di ieri sera. E oggi, è stato tra i protagonisti del programma di Barbara d’Urso. L’ex naufrago è tornato a parlare di quello che è successo mentre era insieme agli altri concorrenti e ha sganciato anche una bomba su Estefania, la bella argentina che proprio ieri sera in diretta ha baciato Roger, con il quale ha iniziato una relazione.

Isola dei famosi 2022: Estefania si è “accontentata” di Roger?

Nelle passate puntate, Estefania aveva persino detto che prima di partire per l’Honduras, parlando con le amiche aveva commentato gli addominali di Roger, puntandolo. Zequila è stato anche accusato di aver fatto il provolone con le ragazze ed è per questo che oggi ha sganciato questa bomba.

Zequila nel programma di Barbara d’Urso ha spiegato: “Jeremias mi ha accusato di non essere uomo ed essere viscido con Estefania. Allora è assolutamente tutto falso, perché loro due hanno fatto tutto sulla carta. “ Una frase un po’ criptica ma poi Zequila ha anche aggiunto: “Quando Estefania era in albergo mi ha detto ‘a me Roger non piace affatto, lui è un bamboccio, che ci faccio? A me piace tanto Jeremias, peccato che sia fidanzato’. Per quanto mi riguarda io non ho mai corteggiato nessuno.”

E ancora: “ Sappiate che sono fidanzato da 14 anni, con Marina, la mia fidanzata storica, un medico, che amo più della mia vita. Quindi Estefania proprio non l’ho mai pensata. Non c’è stato nessun corteggiamento. Se mi fosse piaciuta avrei scelto lei e non Floriana per fare coppia“.