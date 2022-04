La compagna di Antonio Mezzancella: Georgia Manci potrebbe partorire in diretta

Gran sorpresa a Oggi è un altro giorno, tra gli affetti stabili oggi c’è anche la compagna di Antonio Mezzancella. Lei è Georgia Manci, è una ballerina e sta per partorire. Domani scade il termine, così racconta la coppia emozionata. Pensano che il momento giusto possa arrivare da un attimo all’altro e Mezzancella ha l’auto parcheggiata vicinissima allo studio di Oggi è un altro giorno. Serena Bortone adora le emozioni e sapendo del parto imminente ha voluto oggi ospite Georgia. Si sono conosciuti grazie a Tale e Quale Show, dietro le quinte, perché lei è da sempre una delle ballerine del programma condotto da Carlo Conti. Antonio Mezzancella è vocal coach di Tale e Quale Show ma nel 2015 ricordiamo si è classificato secondo a Tu si que vales e nel 2018 ha vinto Tale e Quale Show. A Oggi è un altro giorno affianca Memo Remigi regalando nuove note alla trasmissione di Rai 2.

Georgia Manci pronta per il parto, emozionata e spaventata

Non vede l’ora di diventare mamma, è felicissima ma come tutte ha anche un po’ di paura. Antonio Mezzancella è già papà di due figlie nate da un precedente matrimonio, Chiara e Laura nate nel 2009 e nel 2011.

Antonio vocal coach, Georgia ballerina, stesso programma tv e dal 2017 convivono a Roma. Su DiPiù di recente lui ha ricordato il loro primo incontro: “Vedendo quella bellissima ragazza dai tratti mediterranei, con quella cascata di ricci sulla schiena, mi sono detto: Mica me ne posso andare via adesso”. Mezzancella era un ospite di tale e Quale Show, chiamato ad imitare Fedez, era il 2016. L’ha corteggiata e adesso stanno per avere un figlio.Serena Bortone intanto tiene d’occhio Georgia seduta sul suo divano ma per il momento non c’è nessun sintomo, nessuna contrazione, la puntata prosegue tranquilla.