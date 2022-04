La Pupa e il Secchione Show è un flop: Selvaggia Lucarelli punge Barbara d’Urso

Che La pupa e il Secchione show sia un flop, è cosa abbastanza evidente. I numeri del resto, sono numeri e parlano chiaro. Partito da una media di oltre 2 milioni di spettatori ( e in quel caso Barbara d’Urso si era vantata dei picchi di 3 milioni) è passato ieri a 1,2 milioni, battuto anche da Rai 2 con Stasera Tutto è possibile ( e per il numero di spettatori e non di share, persino da La7). Barbara d’Urso però, come è successo in decine, o forse migliaia di altre occasioni, legge i numeri a modo suo per cui oggi festeggia i dati di ascolto del programma, parlando del 15 % di share e di picchi di 2 milioni di spettatori. Si parla di picchi, non di media. Ma resta comunque sbagliato. Se tutti facessero questo genere di propaganda, il pubblico farebbe persino fatica a comprendere. La fiction di Rai 1 ieri ad esempio, potrebbe aver fatto picchi di 5 milioni, ma la media resta quella di 4,2 milioni, non si scappa.

Selvaggia Lucarelli quindi oggi ha scelto di far notare il genere di propaganda che la conduttrice Mediaset fa. Non una novità per chi segue sempre il capitolo ascolti; da anni la d’Urso interpreta a modo suo i numeri parlando di picchi, di pubblicità, di pubblico attivo, di target e via dicendo. La realtà dei fatti è che è davvero difficile ammettere un flop. E a volte, bisognerebbe solo tacere e fare il proprio lavoro, con un low profile.

Qui l’analisi dei dati di ieri 5 aprile 2022

Selvaggia Lucarelli punge Barbara d’Urso sugli ascolti della Pupa

Il tweet di Selvaggia Lucarelli sui social

Sia chiaro, i picchi sono reali, anche quelli sono numeri e non si possono smentire. Ma quando si parla di ascolti, sarebbe più sensato parlare della media portata a casa e non di un picco di due minuti altrimenti potremmo dire che il Festival di Sanremo è visto da 20 milioni di spettatori, per dire…