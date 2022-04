Ascolti tv, chiude bene Studio Battaglia. STEP batte Pupa e Secchione

E anche oggi ci occupiamo di analisi auditel e di ascolti tv: che cosa hanno visto i telespettatori nella serata del 5 aprile 2022? I dati di ascolto relativi alla serata del martedì ci rivelano che ad avere la meglio è stata la fiction di Rai 1 Studio Battaglia. Ultima puntata vista da oltre 4,2 milioni di spettatori. La serie con le bravissime sorelle Battaglia capitanate da mamma Marina ( Lunetta Savino) conquista il pubblico e forse, avrebbe meritato, vista l’alta qualità del prodotto, anche ascolti più alti. Ma va bene così, al pubblico questa serie è piaciuta e adesso speriamo davvero di poter vedere anche una seconda stagione.

Scontro a distanza al martedì sera tra Canale 5, Rai 2 e Italia 1. Grazie alla Champions questa settimana Canale 5 diventa la seconda rete più vista con quasi 3 milioni di spettatori. Fa benissimo Stefano de Martino con il suo Stasera tutto è possibile il format che fa distrarre e sorridere il pubblico. Il programma di Rai 2 batte senza nessuna difficoltà La pupa e il secchione show che continua a scendere. Male, malissimo il programma di Barbara d’Urso che sta avendo, secondo le indiscrezioni, anche parecchi problemi logistici. In villa infatti sarebbe scoppiato un focolaio covid, più che prevedibile quando porti dei concorrenti rinchiusi in una casa, a contatto con altre persone tra baci e abbracci in studio e non solo.

Vediamo adesso nel dettaglio i numeri della serata.

Gli ascolti del 5 aprile 2022: ecco i dati auditel di ieri

Studio Battaglia ha chiuso la sua prima stagione con una media di 4.224.000 spettatori pari al 19.7%. Su Canale 5 l’incontro di Champions League Manchester City – Atletico Madrid ha raccolto davanti al video 2.991.000 spettatori pari al 13% di share (pre e post gara nel complesso: 2.461.000 – 10.5%). Su Rai2 l’ultimo appuntamento con Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.634.000 spettatori pari al 9.3% di share (presentazione dalle 21.28 alle 21.50: 1.773.000 – 7.4%). Rai 2 fa meglio di Italia 1 e infatti, La Pupa e il Secchione Show che ha chiuso all’una e venti di notte ha fatto 1.246.000 spettatori con l’8.4% (presentazione dalle 21.27 alle 21.42: 1.235.000 – 5.2%). Su Rai3 Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.190.000 spettatori pari ad uno share del 6.2% (presentazione dalle 21.18 alle 21.31: 901.000 – 3.8%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 844.000 spettatori con il 5.1% di share. Su La7 diMartedì ha registrato 1.290.000 spettatori con uno share del 6.6%. Se non ci fosse lo share pompato dalla durata extra large, anche La7 avrebbe fatto meglio di Italia .

Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of segna 280.000 spettatori con l’1.5%.