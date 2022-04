Rai1 palinsesti estate 2022: cosa vedremo nei prossimi mesi? Le prime indiscrezioni

Siamo da poco entrati nella primavera ma Rai Uno è già all’opera sulla chiusura dei palinsesti della prossima estate 2022. Come da tradizione, i classici programmi partiti in autunno andranno in pausa per un po’ e tutto il daytime si riempirà di versioni estive o di titoli nuovi.

Come sempre, infatti, ritroveremo edizioni estive di La Vita in Diretta ( che dovrebbe diventare anche quest’anno Vita in diretta Estate), ci sarà una nuova soap opera che scalderà i cuori delle amanti delle storie sentimentali e non mancherà il preserale che rinfresca le mente Reazione a Catena. Scopriamo insieme tutti i rumor e le prime anticipazioni su cosa vedremo nei palinsesti estivi di Rai Uno dal prossimo giugno.

Rai1 palinsesti estate 2022: le prime novità

Stando ai primi rumor che circolano attorno ai palinsesti estivi di Rai Uno, scopriamo che l’appuntamento con UnoMattina verrà sostituito da UnoMattina Estate. A differenza della versione autunnale, però, il programma verrà riadattato e spaccato in due separati blocchi: una prima parte dedicata interamente alla cronaca e all’attualità guidata da un giornalista o una giornalista del Tg1; nella seconda parte, invece, spazio all’infotainement, dove al timone potrebbe esserci Massimiliano Ossini. Nella stessa fascia oraria ma nel week end è previsto un altro contenitore con al timone Carolina Rey.

Oltre al solito mazzo di repliche di fiction d’annata (fra cui l’onnipresente Don Matteo), dopo il telegiornale è previsto un doppio appuntamento con La Vita in Diretta Estate ( o Estate in diretta) che rivedrà al timone il duo Gianluca Semprini e Roberta Capua. A panino fra la prima e la seconda parte di questo talk d’approfondimento, andrà in onda una soap opera d’importazione: Sei Sorelle, serie iberica nota come Seis Hermanas. La trama racconta della vita di sei sorelle Adela, Blanca, Diana, Francisca, Celia ed Elisa alle prese con un lustro molto particolare… quello fra il 1913 e il 1917.

Qui le anticipazioni sulla soap che prenderà il posto del Paradiso delle signore

E la serata si conclude con l’arrivo dei nuovi episodi di Reazione a Catena: il game show che rinfresca la mente affidato ancora una volta a Marco Liorni. Secondo le ultime indiscrezioni, il programma potrebbe poi allungarsi anche di più in autunno, staremo a vedere. Dopo il tg delle ore 20:00, Rai1 darà spazio alle prime serate condire da repliche, altre fiction d’importazione e qualche piccolo evento estivo formato tv.