Maria de Filippi sbotta contro Diego e Alessandro in difesa di Ida ma il pubblico non è dalla sua parte

Se nella seconda parte della puntata di Uomini e Donne, con Luca e le sue corteggiatrici al centro studio, vi siete addormentati, tutto nella norma. Ma nella prima parte di questa puntata odierna, va detto, ci sono state scintille. Il merito ancora una volta di Ida Platano capace di far perdere le staffe a Tina Cipollari ma non solo. Oggi infatti ( e non è una novità) in difesa di Ida, è scesa in campo persino Maria de Filippi che non ha gradito l’atteggiamento di due ex di Ida, Diego e Alessandro, e si è molto arrabbiata con loro, scusandosi poi anche in un secondo momento per aver perso le staffe e usato dei toni molto forti. Il pubblico a casa ha seguito con particolare attenzione questo momento ma non tutti hanno pensato che la De Filippi avesse ragione, anzi…

Lo scontro tra Tina e Ida Platano a Uomini e Donne

Tutto è iniziato con delle “accuse” di Tina a Ida. La dama però ha frainteso le parole della Cipollari e pensava che la stessa accusando di qualcosa di molto grave e quindi ha sbottato: “Non ho mai utilizzato il programma per uno scopo economico. Sono aziende che ti contattano. No non ti permetto, mi sono sempre mantenuta da sola, il lavoro ce l’ho. Non ho mai preso in giro nessuno di loro. Lo faccio perché mi viene proposto e magari per racimolare qualcosa in più”. Ida, si è quindi infervorata nel difendersi, non gradendo le accuse di Tina che secondo lei, parlava di come usasse i social per guadagnare e quindi di come le serve di più restare nello studio che uscire con un uomo, per avere visibilità.

Ida, fraintendendo le parole di Tina, ha quindi pensato che lei volesse dire che stesse usando gli uomini, solo per restare nel programma e far parlare di lei ma la Cipollari non voleva dire questo; durante lo scontro comunque, Diego e Alessandro non hanno preso le difese di Ida e questo non è piaciuto a Maria de Filippi che si è molto inalberata accusando i due e difendendo invece Riccardo. Dimenticando però come in passato, le stesse accuse erano arrivate proprio dal cavaliere tarantino sia a Ida che ad altre donne del parterre…

L’Ira funesta di Maria de Filippi contro Diego e Alessandro

La conduttrice si aspettava che uno dei due uomini intervenisse per dire qualcosa. E ha commentato: “Quello che vedo con piacere è che né Diego né Alessandro alzano la mano, di fronte a una conversazione dove una accusa l’altra. Ma complimenti, devo dire complimenti! “.

E poi sottolineando che si parla sempre di cavalleria, di uomini che devono difendere le donne, ha continuato: “Che voi due state zitti è terribile. Ah Diego, dai su! Solo quando vi conviene intervenite, è terribile! Tu sei peggio Alessandro. Quando Armando ti accusa, tu accusi Ida di non difenderti e poi fai la stessa cosa”.

La conduttrice, parlando della questione sponsorizzazioni, ha poi aggiunto: “Non è un problema se lo fanno, non è rubare soldi, non c’è nulla di male. Loro possono guadagnare, visto che nessuno li paga. Non ho mai avuto nulla in contrario. Ci rimango male per voi, poi sbotto, uso dei toni esagerati e mi dispiace”.

Diego e Alessandro hanno cercato di difendersi, in particolare il romano ha fatto notare a Maria de Filippi che più volte Ida ha detto delle cose molto brutte sul suo conto e che per questo non deve difenderla e non deve dire nulla in suo favore e che forse quando è stato messo in mezzo lui, allora anche Ida avrebbe dovuto difenderlo ma non è successo.

Il pubblico a casa tra l’altro, non ha affatto gradito la presa di posizione di Maria de Filippi. Tra i vari commenti sulla pagina Fb del programma: “Non comprendo Maria cmq, secondo me sta perdendo colpi,non è equa e non può assolutamente accusare Alessandro e Diego di non difendere Ida, Ida ha torto marcio,punto.” E ancora: “Ora Maria difende Ida, incontestabile io al posto di quei ragazzi me ne sarei andato, grande Tina, Santo Riccardo.” I commenti sono davvero tanti: “Ida si difendesse da sola,visto che quando Armando ha accusato Alessandro Maria nn si è arrabbiata così tanto! Ora x Ida menomale che c’è Riccardo dopo che gliene ha dette di cotte e di crude! Diciamola tutta,Ida sta sotto a un treno x Alessandro! Tutti che la usano come un trofeo, ma va là verità è che dopo che ti conoscono si accorgono che in giro ce n’è di molto meglio!.”

E qualcuno ricorda anche le pessime uscite di Ida su Riccardo, giusto per non dimenticare: “Ma li prende in giro tutti ,non ci sarà mai uomo giusto esisterà per lei a qualsiasi troverà un difetto ,e quando parla di grande amore con Riccardo mi viene da ridere io non ho visto amore ho visto lacrime liti tira e molla e rinfacciarsi cose, addirittura Ida disse di Riccardo che era poco virile.”