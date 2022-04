Francesca Barra e le figlie, per la prima volta tutta la famiglia in tv

Francesca Barra entra nello studio di Verissimo con Emma, la figlia più grande. E’ una bambina bellissima e così simile alla sua mamma. Racconta che Francesca è una mamma dolcissima, chiama il nome della sorella e Greta risponde mostrando il suo look. Greta è a casa con Claudio Santamaria. Insieme raccontano che da quando è nata la piccolina della famiglia anche Claudio si sveglia con Francesca; non si è risparmiato nemmeno una notte, ha le occhiaie che dicono tutto. A breve tornerà sul set dopo un periodo che ha voluto libero per la nascita di Athena e confessa che è un momento meraviglioso, se potesse rimanderebbe le riprese lo farebbe subito; il periodo dalla nascita della figlia ad oggi è il più bello di tutta la vita. La piccola Greta da grande sogna di fare la cantante, Emma vorrebbe fare la chef, stellata, adora cucinare e a casa si esercita. Greta canta a modo suo e delizia la famiglia, Emma lo fa in altro modo e il suo idolo è lo chef Cannavacciuolo. Per lei una bellissima sorpresa, un video dello chef stellato che la invita nella sua cucina con la sua mamma per insegnarle qualche trucchetto. Emma è emozionatissima, felice perché è davvero un sogno che si avvera.

Francesca Barra e Claudio Santamaria a Verissimo con la loro meravigliosa famiglia

Claudio Santamaria e Francesca Barra stanno insieme da 5 anni: “Non pensavo che la felicità potesse tradursi con questi cinque anni che stiamo vivendo contro tutte le nuvole”. Costruire una famiglia felice è una responsabilità ma è anche il loro più grande successo: “Un clima d’amore e serenità” è questo il successo della giornalista e scrittrice che fa venire voglia di famiglia, di felicità. Gli stessi principi, gli stessi valori, la loro storia d’amore è nota, l’hanno raccontata tante volte, loro due insieme sono la vera libertà perché la libertà è partecipazione.

I figli sono il tallone di Achille di Francesca Barra perché sono buoni. Il desiderio immenso era quello di avere un figlio. Claudio Santamaria aggiunge che il bellissimo e ordinato caos della loro famiglia è qualcosa che lo nutre di continuo. Sono una famiglia meravigliosa, il loro amore è così profondo, vero.