Francesca Barra e Claudio Santamaria a Roma con la figlia: “E’ il suo battesimo romano”

La piccola Atena, la figlia di Francesca Barra e Claudio Santamaria, scopre Roma. E’ la prima volta che la coppia è nella Capitale dopo la nascita della piccolina e con lei tutto appare ancora più bello. Francesca Barra come sempre assapora ogni dettaglio della sua vita e per Atena sente questo come un vero “battesimo romano” perché Roma è la città di Claudio Santamaria ma è anche la città in cui lei ha vissuto per tanti anni. Lo scatto è di Alberto Matano; il conduttore de La vita in diretta era con loro tre. Matano e Barra sono molto legati, lei è spesso ospite nello studio di Rai 1.

Francesca Barra bellissima e felice con Claudio Santamaria e la loro piccola a Roma

“Il battesimo romano dì Atena che scopre la città paterna (e un po’ mia visto che ho abitato qui quasi la metà dei miei anni)” scrive la giornalista e scrittrice nella didascalia. E’ una vera meraviglia la piccola nata il 2 febbraio scorso. La foto scattata da Matano non ha bisogno di molti commenti ma è anche la prima foto in tre. Francesca Barra e Claudio Santamaria non mostrano molto della loro vita privata, in genere condividono stories ma non mostrano mai il volto della piccola di casa, però questa foto con la figlia Atena è molto più di una bella foto di famiglia.

Un nome scelto con cura, Atena rappresenta molto la sua mamma, la battaglia che ha fatto anche quando persone crudeli sono state capaci di odio assurdo nei suoi confronti. Atena è la quarta figlia di Francesca che è già mamma di Renato, Emma Angelina e Greta nati dal matrimonio con Marcello Molfino. Anche Claudio Santamaria è già papà di Emma che ha 14 anni ed è nata dalla storia d’amore con Delfina Delettrez-Fendi.