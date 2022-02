Francesca Barra racconta la maternità senza filtri: “Pancere, occhiaie e schiena a pezzi”

Da poco Francesca Barra ha dato alla luce la sua bambina, il quarto figlio, la dolcissima Atena. E’ un periodo difficile come per tutte le donne in maternità ma allo stesso tempo è uno dei periodi più belli per una mamma. Ha già raccontato del parto e della sua felicità, la stessa di Claudio Santamaria. Coglie l’occasione per tranquillizzare le mamme in attesa e la sua ironia è così dolce e vera. “Siamo forti ma siamo umane” è l’unica verità che vale per tutte ma poi ognuna saprà come reagire, ogni donna, ogni mamma avrà bisogno dei suoi tempi; basta concedersi la libertà di essere ciò di cui ognuna ha bisogno. E’ il consiglio di Francesca Barra che vale per tutte.

Francesca Barra: “Chi ha bisogno chieda aiuto”

“Comunque, volevo tranquillizzare le mamme italiane che io, quando ho partorito, ero sconvoltona come la maggior parte di voi. Siamo forti, ma siamo umane” scrive la Barra a 20 giorni dal parto. “E anche oggi, dopo 20 giorni, non è che sia molto diversa con 20 giorni di insonnia sulle spalle. Leggo tanti commenti e messaggi di mamme preoccupate di non corrispondere ad alcuni modelli di donne che guardano sui social”.

La verità che mostra accanto al suo volto stravolto ma sognante dopo il parto: “La vita vera è fatta di Pancere, di schiene a pezzi, occhiaie e stanchezza. Ma è anche vero che sia anche normale per molte donne cercare, sforzarsi, di migliorarsi o di apparire più in forma. (Io dopo 5 gg ero già in cucina a sfornare il pane! perché mi Motivava, ma è assolutamente discrezionale!)”.

E conclude: “Quindi facciamo una bella cosa: concediamoci – con onestà- la libertà di essere ciò di cui abbiamo bisogno senza dimenticare di essere, almeno in questa circostanza, sorelle, complici ed empatiche! P.s e chi ha bisogno chieda aiuto! Senza vergogna”