John Erik distrutto dalla mancanza di comunicazione con i genitori

John Erik racconta la sofferenza vissuta per la separazione dei genitori, a Verissimo spiega che loro gli avevano nascosto tutti i problemi che avevano, lo proteggevano non capendo il danno enorme. “La cosa che mi ha distrutto di più è il fatto che loro mi avevano abituato in questa famiglia perfetta nascondendomi tutti i problemi che avevamo”. Parla al plurale perché sa che quei problemi lo riguardavano, aveva il diritto di sapere. Si è svegliato un giorno e ha visto solo l’immagine della famiglia che non c’era più, della madre e il padre separati. John Erik ha fatto delle domande ma non aveva risposte: “Nessuno mi aveva detto niente, nessuno mi aveva avvertito e vedevo solo questa immagine di noi che eravamo separati, mi si teneva tutto nascosto, nessuno mi rispondeva”.

John Erik Verissimo

E’ la mancanza di comunicazione che gli ha fatto male. Pensa che la separazione l’avrebbe accettata senza grossi problemi se solo avesse saputo tante cose. Le separazioni, la fine una storia d’amore, capitano, ma nel suo caso non era pronto, è stato un colpo fortissimo.

La separazione è una cosa che può capitare ma mi ha fatto male la mancanza di comunicazione. Oggi John Erik riesce a raccontarlo in modo molto più sereno rispetto alle prime volte, oggi ha un buon rapporto sia con la madre che con il padre ma confessa che subito dopo il divorzio aveva perso il rapporto con entrambi. Si sentiva un tramite perché i suoi genitori non parlavano tra loro, lo dicevano a lui che doveva poi riferirlo all’altro.

Non cambierebbe però nulla della sua vita, nemmeno questa sofferenza così grande, sa che se non l’avesse vissuta oggi non sarebbe il ragazzo che è, ma è anche il rapporto riacquistato con la mamma e il papà che lo rende sereno. E’ orgoglioso perché sa che sono fieri del suo percorso ad Amici.