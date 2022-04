Ascolti tv, Ulisse vs Amici 21: il talent di Maria vola al 26% di share. Rai 1 si ferma al 13%

Una sfida inedita al sabato sera. Finalmente dopo tante proposte un po’ “ruota di scorta”, Rai 1 torna a fare sul serio nella prima serata del sabato sera. Forse un po’ tardi a dirla tutta, visto che questo non è il miglior periodo per lanciare novità in palinsesto. Gli ascolti si sa, in primavera subiscono sempre un calo fisiologico e c’è da aspettarsi che i dati relativi alla prima puntata di Ulisse-Il piacere della scoperta, non brillino. Lo scopriremo a breve, con i dati auditel del 9 aprile 2022. Prima sfida tra Alberto Angela e Maria de Filippi, prima sfida tra Amici 21 e Ulisse. Il talent di Canale 5, seppur nettamente in calo rispetto all’edizione 2021( cosa più che prevedibile visto che lo scorso anno c’era anche il coprifuoco) ha tenuto botta facendo meglio delle edizioni andate in onda prima della pandemia. Nonostante un cast debole e un format un po’ usurato, questa edizione è comunque da incorniciare per quello che riguarda gli ascolti. Non dimentichiamo che in passato, si faceva persino fatica a raggiungere i 4 milioni in prima serata, tanto che la De Filippi provò a chiedere in diverse occasioni anche di spostare il talent alla domenica sera.

E invece, alla 21esima edizione, Amici funziona ancora.

Ma chi ha vinto la serata del 9 aprile 2022? La serata è stata vinta da Amici 21 che ieri sera è stato visto da 4,6 milioni e il 26,5%. Una vittoria schiacciante su Rai 1 che non va oltre il 13%di share, come del resto, era prevedibile.

Gli ascolti del 9 aprile 2022: ecco i dati auditel

Ulisse – Il Piacere della Scoperta, in onda dalle 21.34 alle 23.51, ha conquistato 2.604.000 spettatori pari al 13.2% di share. Non sono gli ascolti che un programma come Ulisse meriterebbe ma almeno questa settimana c’era una valida proposta sulla rete, meglio tardi che mai.

Su Canale 5 Amici, in onda dalle 21.31 alle 24.46, ha raccolto davanti al video 4.650.000 spettatori pari al 26.5% di share. Il talen cresce rispetto alla passata settimana. Al pubblico continua a piacere.

Su Rai2 FBI è stato seguito da 968.000 spettatori (4.5%).