E’ nata la figlia di Antonio Mezzancella, fiocco rosa a Oggi è un altro giorno

Fiocchi rosa appesi nello studio di Oggi è un altro giorno: è nata la figlia di Antonio Mezzancella. Per lui che è uno degli affetti stabili del programma di Serena Bortone è la terza figlia; per la sua compagna, la ballerina Georgia Manci, è la prima meravigliosa bambina. Mezzancella entra in studio con la conduttrice, passa sotto il fiocco rosa e poi racconta del parto. Sabato è stata una notte lunghissima, un travaglio iniziato dal pomeriggio: “E’ stata molto lunga perché dalle 6 di pomeriggio di sabato alla fine è nata alle 4.25 del mattino”. Antonio è rimasto con la sua Georgia per tutto il tempo che l’ospedale ha concesso alla coppia. Georgia è entrata in ospedale dal mattino ma era presto e dopo un po’ hanno mandato via Antonio. A causa del covid non c’è ancora totale libertà in ospedale. Quando sono arrivate le contrazioni forti ed è iniziato il vero travaglio Mezzancella è tornato dalla sua compagna per assisterla fino al momento più bello, la nascita della loro bambina.

Come si chiama la figlia di Antonio Mezzancella e Georgia Manci?

E’ Aurora il nome scelto per la piccolina e il suo papà lo dice emozionato dopo avere raccontato “Ho visto cose che voi umani… chiaramente il corpo umano è capace di cose incredibili, e in particolare modo il corpo femminile è capace di cose incredibile” anche se non è la prima volta che assiste a un parto ma aveva dimenticato cosa succede.

Antonio saluta le sue figlie più grandi, Laura e Chiara, che già amano tanto la sorellina e che se sono state carinissime. Si intuisce che la famiglia allargata di Antonio Mezzancella è bellissima. Un video di Georgia dall’ospedale con la bellissima Aurora che dorme: “Stiamo bene, vi mandiamo un abbraccio grande e ci vediamo prestissimo”. La Manci è deliziosa, Antonio invece è distrutto pensando a quando durante il parto Georgia si è aggrappata a lui. Risate e gioia nello studio di Oggi è un altro giorno e poi il benvenuto alla piccolina con una canzone di Steve Wonder.