Alvaro Vitali, l’infanzia tra collegio e casa della nonna: scappò dalla madre

Alvaro Vitali è stato davvero Pierino, non solo sul set ma anche nella vita. A Oggi è un altro giorno racconta dell’infanzia tra collegio e la casa della nonna. Alvaro è stato davvero terribile. La mamma lo mise in collegio perché faceva tante marachelle e non andava a scuola. Racconta che entrava dal cancello della scuola e usciva dalla porta posteriore. Andava in giro, aveva la fionda, rompeva i vetri, era già Pierino ancora prima di mettere piede sul set. Alvaro Vitali era una vera peste da bambino e chiese a sua nonna di prenderlo in casa, anzi si presentò da lei e basta. A 8 anni ha preso la federa del cuscino e ci ha messo dentro scarpe, magliette, pantaloni ed è andato a casa della nonna. La sera al rientro a casa la mamma non si è accorta subito che non c’era, la nonna invece pensava che la mamma sapesse tutto.

Doveva restare un mese dalla nonna e invece è rimasto da lei fino a 33 anni. Un nipote viziatissimo sia dalla nonna che dalla zia, lo racconta sua moglie Stefania Corona, anche questa volta è con lui a Oggi è un altro giorno.

Alvaro racconta che da ragazzino era sul set del film La Ciociara e spiava Sofia Loren nel camerino, ricorda di Vittorio De Sica che gli diede 10 euro per comprargli le sigarette ma non gli ha mai portato né le sigarette né i soldi. Soldi, auto, donne, Alvaro Vitali continua a raccontare le sue marachelle anche da adulto. Ricorda però anche l’ambiente meraviglioso che c’era sul set quando girava i suoi film. E’ stato fortunato in amore, con Stefania Corona una storia che dura da 24 anni. Si sono sposati 15 anni fa, si sono incontrati quando Vitali era in un periodo di depressione a causa di un film girato e mai uscito, stava finendo la sua carriera, lei l’ha invece aiutato ad alzarsi in piedi.