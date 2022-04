Ascolti tv: BIG FLOP per BIG show su Canale 5, in 4 mln per la Via Crucis

Iniziamo la nostra analisi dedicata ai dati di ascolto del 15 aprile 2022, da una considerazione sulla Via Crucis che i telespettatori di tutto il mondo hanno seguito. Forse una delle più emozionanti degli ultimi anni, con le storie di famiglie, storie che possono appartenere a tutti, che hanno realmente lasciato il segno. Dopo due anni di pandemia, non ci aspettavamo una guerra, non ci aspettavamo altro dolore. Tutta sofferenza che si leggeva anche negli occhi delle famiglie emozionate che hanno partecipato alla Via Crucis con Papa Francesco, ieri al Colosseo. Tra i momenti più forti, neppure a dirlo, la tredicesima stazione con la studentessa russa e l’infermiera ucraina che nel silenzio, hanno portato insieme la croce. Un momento che davvero, è arrivato dritto al cuore.

Dopo la premessa seria, passiamo alle cose più leggere. Gli ascolti del 15 aprile 2022 hanno decretato senza nessun dubbio il flop clamoroso di BIG SHOW il programma di Enrico Papi senza nè capo nè coda. Una scopiazzatura di mille altri format, come abbiamo detto già dopo la prima puntata, che ieri ha registrato un risultato realmente imbarazzante. Un flop da far rimpiangere Live-Non è la d’Urso quasi.

Gli ascolti del 15 aprile 2022: ecco i dati auditel della serata di ieri

Il rito della Via Crucis con Papa Francesco tornata al Colosseo dopo due anni di pandemia è stato seguito da una media di 4,3 milioni con il 20,4%.

Flop clamoroso per la seconda puntata di BIG SHOW in onda su Canale 5 al venerdì Santo ( forse un vecchio film sulla Pasqua avrebbe fatto più ascolti). Media di 1.783.000 spettatori con il 12.1% share. Di Big a quanto pare, c’è solo il flop.

Su Rai2 Noah fa 772.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 Rocky ha raccolto 717.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 Luigi Proietti detto Gigi è seguito da 1.030.000 spettatori con il 5.1%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.176.000 spettatori (7.6%). Su La7 Propaganda Live – Diario di Guerra registra 492.000 spettatori pari al 3.2%. Su Tv8 Quattro Matrimoni segna 327.000 spettatori (1.8%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza è visto da 578.000 spettatori (2.9%). Ascolti in calo per tutte le reti come è prevedibile, per tornare ad avere ascolti in linea con i “classici” giorni del prime time e non solo, bisognerà attendere la fine delle festività pasquali, con il martedì.