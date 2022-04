Verissimo anticipazioni: tutti gli ospiti del 16 aprile 2022

Questa settimana Silvia Toffanin farà compagnia al pubblico di Canale 5 solo nel pomeriggio di sabato con una puntata inedita di Verissimo. Come annunciato più di un mese fa infatti, Mediaset ha deciso di non continuare con il doppio appuntamento settimanale, ringraziando ovviamente la conduttrice per gli ottimi ascolti che sono arrivati da settembre a oggi! Nel fine settimana di Pasqua, la Toffanin ci aspetta quindi con una puntata ricca di cose da raccontare, il 16 aprile, mentre domenica pomeriggio, il pubblico che passerà il pomeriggio a casa, potrà godersi una replica, con alcune delle storie più apprezzate di questa stagione.

Ma vediamo adesso le anticipazioni per la puntata di Verissimo che ci aspetta oggi alle 16,30 su Canale 5. Tanti gli ospiti nello studio di Silvia Toffanin.

Verissimo anticipazioni: gli ospiti del 16 aprile 2022

Pronti per scoprire che cosa vedremo tra poco su Canale 5? Nella puntata di sabato 16 aprile 2022, per la prima volta a “Verissimo” sarà ospite la campionessa olimpica di sci Federica Brignone ( qui alcune anticipazioni della sua intervista). Direttamente da “Amici” il giudice Stash e gli ultimi eliminati dal serale: i cantanti Aisha e Crytical. Continua quindi l’asse Maria de Filippi-Silvia Toffanin con altri protagonisti dei programmi della Fascino. Inoltre, da “L’isola dei Famosi” la storia di vita dell’opinionista Vladimir Luxuria con una lunga intervista e non solo. Nella puntata di oggi di Verissimo ascolteremo la storia dell’ex naufraga Roberta Morise. La puntata di Verissimo del sabato ci aspetta come sempre alle 16,30 dopo Una vita.

Domenica 17 aprile, alle ore 16.30, primo appuntamento con “Verissimo le storie”, le interviste più emozionanti realizzate da Silvia Toffanin. Anche domani si andrà in onda dopo la soap spagnola che farà compagnia al pubblico di Canale 5 dalle 16 alle 16,30.