Mara Venier ha scelto la sua erede: nessun dubbio

Anche oggi Mara Venier ha tenuto compagnia al pubblico di Rai 1 con una nuova puntata di Domenica IN. La conduttrice non si è fermata neppure a Pasqua e ha regalato un pomeriggio di spensieratezza al pubblico che la segue con passione. Prima di questa nuova puntata di Domenica In, Mara, è stata protagonista di una bella e lunga intervista sul Messaggero; intervista durante la quale ha parlato del suo futuro ( non ha ancora nessuna intenzione di andare in pensione nonostante da almeno due anni dice di voler passare meno tempo a lavoro e godersi di più il ruolo di nonna e di moglie). Il prossimo anno, come ben sappiamo, farà Domenica IN e poi sogna anche qualcosa di diverso per chiudere la sua carriera in bellezza, come ha rivelato nella sua intervista, magari un nuovo progetto con Maria de Filippi.

La conduttrice di Rai 1 ha anche ipotizzato chi potrebbe prendere il suo posto, la sua erede. Volete sapere chi è?

Alessia Marcuzzi erede di Mara Venier?

Nella sua intervista per il Messaggero rispondendo quindi a domanda diretta su una possibile erede, che potrebbe essere la sua amica Alessia Marcuzzi, la Venier ha commentato: “Lei sarebbe perfetta. L’ho vista l’altra sera. Ci siamo bevute una bottiglia di champagne insieme. È in grande forma”.

Con le sue parole tra l’altro la Venier ha voluto anche scongiurare le tante voci che circolano da settimane e che vedrebbero l’ex conduttrice Mediaset in crisi a causa delle mancate offerte lavorative. La Marcuzzi ha lasciato Mediaset in questa stagione, non trovando le proposte a lei fatte interessanti ma tutti avevano ipotizzato un arrivo in Rai, un nuovo contratto che però non c’è mai stato ed è per questo che si parla di una “conduttrice senza sorriso”. A quanto pare, almeno stando alle parole di Mara, che con la Marcuzzi ci ha passato del tempo, Alessia è in gran forma.