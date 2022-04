Uomini e Donne si ferma a Pasquetta: il 18 aprile non si va in onda

La programmazione di Canale 5 resta quasi del tutto invariata per la giornata di oggi, 18 aprile 2022. Nel giorno di Pasquetta infatti vedremo tutti i classici programmi del day time e le soap che il pubblico di Canale 5 segue sempre con grande passione. Ma come succede spesso in queste occasioni, Uomini e Donne si ferma. Il programma di Maria de Filippi non andrà in onda. Al posto di Uomini e Donne oggi 18 aprile 2022, il pubblico potrà seguire un film del ciclo Inga Lindstrom. In questi giorni in ogni caso, le registrazioni del programma capace di incollare 3 milioni di persone con il 24 % di share nel pomeriggio degli italiani, sono andate avanti e possiamo quindi anche raccontarvi che cosa vedremo dopo Pasqua. Volete conoscere qualche anticipazione? E allora continuate pure la lettura!

Uomini e Donne anticipazioni: che cosa succederà dopo Pasquetta?

Nelle puntate di Uomini e Donne in onda in questa seconda metà del mese di aprile cercheremo di capire che genere di rapporto sta risbocciando tra Riccardo e Ida. Da quando il cavaliere è tornato, la bella parrucchiera bresciana sembra avere gli occhi a cuoricino ma dalle anticipazioni sappiamo che Riccardo ha continuato a uscire con altre dame, nonostante tra i due ci siano stati dei chiarimenti. E’ una storia realmente finita o dobbiamo aspettarci altro?

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, come rivelano le anticipazioni, arriverà finalmente anche un altro cavaliere interessato a Gemma. Dopo la disastrosa storia con Franco, per la dama di Torino è tempo di voltare pagina, sarà questa la volta buona? Caos invece per Luca e per le sue corteggiatrici. Il romano infatti bacerà la sosia ufficiale di Cecilia Rodriguez e pare che lei non si dimostrerà molto coinvolta in questo bacio tanto da sollevare anche le polemiche in studio, incluso un attacco di Tina Cipollari che darà ragione al tronista, vedendo lei molto fredda e distaccata. Eppure tra Aurora e Luca sembrava esserci un bel feeling ma a quanto pare, tra i due quello più interessato potrebbe essere proprio il tronista.