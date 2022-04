Gli ascolti di Pasquetta: si difende Nero a Metà 3, male l’Isola. Per Made in Sud l’8.2%

Un altro lunedì all’insegna dello scontro a distanza tra Nero a metà 3, una delle fiction più amate di questa primavera di Rai 1 e l’Isola dei famosi 2022 che questa settimana andrà in onda solo al lunedì ( ma che a quanto pare si allungherà di parecchio rispetto a quello che era previsto in partenza). Gli ascolti di Pasquetta , lunedì 18 aprile 2022, premieranno di nuovo la fiction con Claudio Amandola, anche se possiamo aspettarci un calo? E l’Isola dei famosi 2022 terrà botta questa settimana? Lo scopriamo con i dati auditel relativi alla serata di ieri che ci rivelano proprio i numeri di questo lunedì di Pasquetta.

Una serata di festa anomala visto che la programmazione è rimasta praticamente la stessa per tutte le reti. Su Rai 2 hanno fatto persino il loro esordio Clementino e Lorella Boccia al timone dell’edizione 2022 di Made in Sud. Una serata che, come rivelano i dati di ascolto, ha visto la fiction di Rai 1 primeggiare. Cala inevitabilmente, vista la scelta di andare in onda anche a Pasquetta ma porta a casa la serata con una media di 3.788.000 spettatori con il 18.5% share

Gli ascolti del 18 aprile 2022: ecco i dati auditel di ieri

Vince la serata Rai 1 con la terza di Nero a metà 3 che incassa nella serata di Pasquetta una media di ascolti pari a 3.788.000 spettatori con il 18.5% share. L’Isola dei famosi non brilla ma c’era da aspettarselo, per la puntata di ieri supera di poco i 2,2 milioni di spettatori con il 16 % di share. E settimana prossima si andrà in onda di lunedì, il 25 aprile, un altro giorno di festa. Non una programmazione azzeccatissima, va detto.

Parte bene Made in Sud, con un risultato pari a 1.362.000 spettatori con il 8.2% share, punte all’11%.Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.308.000 spettatori pari ad uno share del 6.3%. Testa a testa tra Rai 2 e Rai 3.

Su Italia 1 Battiti Live presenta MSC Crociere – Il Viaggio della Musica si ferma a 507.000 spettatori (2.9%). . Su Rete4 Controcorrente totalizza un a.m. di 781.000 spettatori con il 4.9% di share. Su La7 Servant of the People ha registrato 444.000 spettatori con uno share del 2.1%. Su TV8 La Bella e la Bestia ha segnato l’1.8% con 360.000 spettatori mentre sul Nove True Lies ha catturato l’attenzione di 400.000 spettatori (2.2%).