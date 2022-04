Pomeriggio 5 in onda a Pasquetta non accende gli ascolti di Canale 5: Rai 1 fa meglio al pomeriggio

A giudicare dalle parole di Barbara d’Urso sui social, la scelta di andare in onda anche a Pasquetta con una puntata di Pomeriggio 5 che l’auditel rivela come “festiva” è arrivata inaspettata. La conduttrice quindi ieri ha fatto compagnia al pubblico nonostante su Rai 1 non fosse prevista la classica puntata de La vita in diretta. Ieri infatti, nel giorno di Pasquetta, è andata in onda su Rai 1 una puntata speciale di A sua immagine dedicata al grande evento con i giovani di Papa Francesco a Roma.

Canale 5 in ogni caso ha deciso di restare accesa, rinunciando nel day time di Pasquetta e quindi nel pomeriggio del 18 aprile 2022, solo a Uomini e Donne e Amici. Come sempre i programmi di Maria de Filippi si sono fermati. Una scelta che non ha spostato di molto le dinamiche visto che gli ascolti di Pomeriggio 5 non hanno particolarmente brillato, nonostante l’assenza di Matano. Possiamo dire che Rai 1 e Canale 5 nella fascia oraria di cui parliamo, hanno pareggiato.

Ma vediamo i dati di ascolto della giornata di ieri, nel pomeriggio di Pasquetta ( lo scontro tra Rai 1 e Canale 5 dalle 14 alle 18,45).

Gli ascolti del pomeriggio di Pasquetta: ecco i dati del 18 aprile 2022

Il pomeriggio di Rai 1 il giorno di Pasquetta si difende benissimo nella prima parte con Serena Bortone e il Paradiso al top. Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno infatti registra una media molto vicina a quella di sempre con 1.687.000 spettatori (15.7%) e Il Paradiso delle Signore fa compagnia a 1.879.000 spettatori (19%). Il TG1 informa 1.430.000 spettatori con il 14.7% e A Sua Immagine Speciale andato in onda al posto de La vita in diretta, è stato visto da 1.465.000 spettatori con il 13.1%.

Passiamo a Mediaset con le soap in difficoltà. L’assenza di Uomini e Donne si fa sentire. Su Canale5 Beautiful fa compagnia a 1.766.000 spettatori (14.4%), Una Vita ha convinto 1.618.000 spettatori con il 14% di share mentre Inga Lindstrom – Tutti Pazzi per Elin si porta al 12.7% con 1.297.000 spettatori e la striscia de L’Isola dei Famosi a 1.182.000 (12%); Brave and Beautiful interessa a 1.162.000 spettatori (11.9%), Pomeriggio Cinque Festivo a 1.572.000 spettatori con il 13.6% (presentazione 1.275.000 – 12.4%, saluti 1.432.000 – 11.3%). Considerata l’assenza di traino non è andata malissimo, anzi. Ma si poteva fare meglio approfittando dell’assenza di Alberto Matano su Rai 1.