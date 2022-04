Maria de Filippi indiavolata contro Alessandro: il cavaliere quasi in lacrime dopo le parole su Desirè

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, 21 aprile 2022, grande spazio è stato dedicato ad Alessandro e Desirè. I due sono usciti una volta e a quanto pare tra loro non è scattato nulla. Ma ci sono state delle cose che hanno messo tutto in discussione e hanno portato la conduttrice a dedicare quasi tutta la puntata, alla vicenda. In particolare Maria de Filippi non ha gradito per nulla alcune considerazioni che Alessandro ha fatto sullo stile di vita diverso tra il suo e quello della ragazza con cui è uscito per una serata di conoscenza. Tutto è scoppiato da un esempio che Alessandro ha fatto a una delle ragazze della redazione che raccoglie le impressioni di dame e cavalieri dopo le loro uscite. Alessandro aveva spiegato che Desirè non faceva per lui e poi aveva anche fatto un esempio, dicendo che hanno due stili di vita diversi. Alessandro preferisce passare le vacanze di Pasqua a Ibiza anche solo per due giorni, Desirè sceglie di stare con sua madre e sua figlia. Nasce da qui una discussione molto accesa, soprattutto perchè Desirè aveva percepito che Alessandro ne facesse anche una questione di stili di vita. Quello che però sembra non essere molto chiaro a nessuno, è che Alessandro non ne facesse una questione economica. Del resto come ha fatto notare Tina Cipollari, per andare a Ibizia con un volo low cost bastano 40 euro ( se lo prenoti prima anche 10) e puoi dormire in un albergo da 30 euro a notte. Probabilmente Alessandro avrebbe voluto dire che al suo fianco cerca una donna più disponibile alle uscite, alle serate, al divertimento. Ed è anche per questo motivo che ha fatto l’esempio della sua amica che fa l’OSS, ha dei figli ma comunque trova il modo di divertirsi insieme agli amici.

Per Maria de Filippi i paragoni fatti da Alessandro sono stati però di pessimo gusto; la conduttrice non ha gradito neppure il fatto che Alessandro non trovasse divertente passare la Pasqua in famiglia. “Se io potessi stare con mia madre, lo farei caro Alessandro, ma meglio Desirè che sta con sua madre e suo figlio, che tu che vai a Ibiza, tutta la vita” ha sbotatto Maria de Filippi.

Purtroppo però questa storia, permetteteci di dirlo, è sfuggita un po’ a tutti di mano, anche alla conduttrice che parlando di Desirè ha detto più volte “una come lei” essendo quindi la prima a evidenziare che una ragazza che fa le pulizie per vivere e che non viene mantenuta dal padre di suo figlio, deve essere trattata in modo diverso. No, deve essere trattata come tutti e deve difendersi da sola ed eventualmente, se qualcuno le manca di rispetto, rispondere a tono e mandare a quel paese chi ha di fronte, fosse anche questi il principe di Bel Air.

Uomini e Donne Alessandro quasi in lacrime dopo le parole di Maria

Alessandro è stato travolto quindi anche questa puntata dall’ira funesta di Maria de Filippi che ha cercato di spiegarli il suo punto di vista facendogli capire che in ogni caso, avesse mancato di rispetto a Desirè, visto che la ragazza, appena entrata in studio, aveva parlato in questi termini, non sentendosi abbastanza per lui. Il cavaliere ha chiesto a Maria di spiegare bene questa situazione perchè non vuole passare per quello che non è. La discussione è andata comunque avanti, con Alessandro quasi in lacrime dopo le parole di Gianni Sperti. Il pubblico si è diviso, come succede sempre. Molti spettatori però hanno trovato esagerata la piazzata di Maria che dovrebbe usare lo stesso approccio anche con chi fa di peggio nello studio di Uomini e Donne.