Tina Cipollari mette di nuovo ko Ida: “Sei una stupida, frivola e non capisci l’italiano”

Se fino a un mese fa il pubblico di Canale 5 era abituato a vedere delle sceneggiate a Uomini e Donne con Gemma Galgani protagonista, da qualche settimana il posto della dama torinese è stato preso da Ida Platano, che non fa nulla per tirarsi indietro, anzi. Nelle situazioni ci si ficca con tutte le sue gambe. Come è successo nella puntata di Uomini e Donne di oggi quando invece, di spendere due parole di solidarietà nei confronti di Alessandro, un uomo di cui fino a due giorni fa si diceva innamorata, non ha perso occasione per sputare fango su di lui. Il motivo? La portava in ristoranti di livello troppo alto e lei si sentiva in imbarazzo. E’ chiaro che quindi quando Ida ha iniziato a fare questi discorsi e a dire a Tina cose parecchio discutibili, la Cipollari si sia indispettita, iniziando ad attaccarla. Probabilmente alcune parole della Cipollari sono sbagliate, a volte fa va oltre ma quello che nello studio di Canale 5 non hanno bene capito è che Tina, una volta finito il programma va oltre, spegne le luci e fa la sua vita, mentre gli altri vivono la settimana successiva in funzione di quello che accadrà dopo. E la frase di Ida: “Forse fai così con Alessandro perchè ti stai innamorando di lui, forse lo difendi sempre per questo motivo” ne è una chiara dimostrazione. Sono anni che Gianni Sperti è schierato palesemente dalla parte di Ida eppure a nessuno è mai venuto in mente di dirgli che è innamorato di lei. Per non parlare di queste benedette/maledette sponsorizzazioni. A Isabella Ricci è stato persino chiesto uno scontrino di un abito che ha sfoggiato in una puntata, a Ida è permesso di passare ore e ore sui social a fare pubblicità a qualsiasi prodotto, senza che nessuno si possa anche solo permettere di farlo notare…

Lo sfogo di Tina Cipollari mette ko Ida

E così per l’ennesima volta la Cipollari ha fatto notare che Ida non capisce la lingua italiana, che risponde a quello che lei dice con cose che non c’entrano nulla. “Sei stupida, sei frivola, non capisci l’italiano” è sbottata Tina mentre Ida per l’ennesima volta si è sciolta in lacrime dicendo che Tina va sempre fuori, che esagera, che dice delle cose gravissime. “Mi hai accusata di svendere i miei sentimenti” ha detti Ida. Ed è per questo che Tina ha provato a spiegare: “Io dico quello che succede: a novembre eri innamorata persa di Marcello, a Natale di Diego, a febbraio di Alessandro e adesso sei di nuovo pronta per tornare con il tuo ex”.