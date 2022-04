Teo Teocoli a Belve parla di Amanda Lear come di un travestito

Intervista molto forte quella di Teo Teocoli ieri su Rai 2 per l’ultima puntata di Belve. Il comico non si è sottratto alle domande di Francesca Fagnagni con la quale ha toccato diversi argomenti. Ha parlato dei suoi successi ma anche dei momenti difficili, raccontando ad esempio, come quello che sta vivendo in questi anni sia il punto più basso della sua carriera. Una circostanza per cui ha trovato anche una spiegazione: non c’è spazio per quelli bravi come lui in questa televisione.

E poi si è parlato anche di altro. Stanno facendo scalpore alcune dichiarazioni di Teocoli su Amanda Lear. Ancora una volta ci ritroviamo le parole di qualcuno che ha conosciuto tanti anni fa l’attrice e che non ne parla propriamente come di una donna. Tutto è partico con le parole di Francesca Fagnani che ha posto questa domanda a Teo Teocoli: “Lei ha detto che non ha mai avuto esperienze omosessuali ma che c’ha pensato, in quale occasione?“. L’attore inizialmente è apparso perplesso, rispondendo: “L’ho detto io?“, salvo poi approfondire, raccontando alla sua interlocutrice, qualcosa.

Le dichiarazioni di Teo Teocoli su Amanda Lear

Tornando quindi sulla domanda di Francesca Fagnani, Teocoli ha commentato: “A quell’epoca negli anni sessanta c’erano dei travestiti da perdere la testa, quella a cui ho pensato di più era Amanda Lear. ” Con queste parole, senza troppi giri di parole, Teo Teocoli ha quindi definito Amanda Lear un travestito. E ha continuato: “La vedevo passare in casa di Salvador Dalì e me la sarei fatta. Lei invece non mi guardava di striscio. C’era Salvador Dalì di mezzo. ” Non è il primo, Teo Teocoli a parlare di Amanda Lear come di un uomo. Negli ultimi mesi, anche Giucas Casella aveva detto al GF VIP, di aver conosciuto la Lear proprio quando era ancora un uomo. E sempre nella casa del GF VIP, nel settembre del 2017, la Izzo, fece le stesse dichiarazioni.

Ripensando a quel momento storico ha anche ricordato: “Io ho fatto sess0 droga e rock’n’roll! Ho provato anche la cocaina ma non ne sono mai diventato dipendente, nonostante per un periodo ne avrei potuta avere quanta ne volevo”.