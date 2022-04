Verissimo anticipazioni: tutti gli ospiti del 23 aprile 2022

Una nuova puntata di Verissimo andrà in onda oggi pomeriggio su Canale 5 e come sempre nello studio di Silvia Toffanin non mancheranno gli ospiti che si racconteranno alla padrona di casa. Anche questa settimana Verissimo ci aspetta con una puntata inedita solo al sabato mentre domenica, sempre dalle 16,30 andranno in onda “le storie” del programma di Canale 5.

Non ci resta che scoprire la “lista” degli ospiti della puntata di Verissimo di oggi, 23 aprile 2022. Appuntamento come sempre alle 16,30 dopo Una vita.

Una vita anticipazioni: tutti gli ospiti del 23 aprile 2022

Sabato a “Verissimo” sarà ospite con la sua irresistibile simpatia Leonardo Pieraccioni, al cinema con il film “Il sesso degli angeli”. Il regista sta facendo un tour di tutti i programmi per promuovere il suo film e oggi sarà anche a Verissimo per raccontare anche della sua vita privata. Direttamente da “Amici” la ballerina Carola, ultima eliminata dal serale. Per Carola l’avventura nel programma di Canale 5 è finita forse troppo presto ma per la ballerina allieva di Alessandra Celentano, come abbiamo visto anche questa settimana nel day time di Amici, ci sarà una importantissima occasione di lavoro con il balletto di Roma. Anche di questo si parlerà nella puntata di Verissimo di oggi. E ancora, in studio Carolina Marconi e la sua battaglia per l’adozione di un figlio. Tra gli altri ospiti di oggi, nella puntata di Verissimo del 23 aprile, anche Cristiano Malgioglio. Infine, da “L’isola dei Famosi” il racconto dell’ex naufraga Floriana Secondi. Da anni Floriana voleva partecipare al reality di Canale 5 ma purtroppo la sua avventura è durata forse, poco rispetto a quello che si aspettava.

Vi ricordiamo che Verissimo, dopo la puntata di oggi, ci aspetta domani con “il meglio di” sempre alle 16,30 dopo Una vita.