Hu a Oggi è un altro giorno: “Ho sempre sofferto molto di ansia”

A Oggi è un altro giorno Hu, la cantante e musicista che abbiamo conosciuto a Sanremo 2022, si è raccontata svelando molto di se stessa. Dall’ansia di cui soffre alla passione per l’ingegneria aerospaziale. Il suo vero nome è Federica Ferracuti e da oggi il pubblico la conosce un po’ di più. Non è semplice parlare dell’ansia, del sentirsi inadeguata ma è bene farlo per aiutare se stessi e gli altri. Hu ha sempre temuto il giudizio degli altri, non si è mai sentita a suo agio, la sua ansia deriva da questo, anche dalla sua timidezza. Da sempre solitaria, da sempre convinta di essere inadeguata, si è sempre coperta con vestiti molto larghi: “Non mi curavo perché mi sentivo da buttar via”.

Hu a Oggi è un altro giorno: “Ho deciso di fare qualcosa per liberarmi”

“Sono una persona molto ansiosa e ho sempre sofferto molto di ansia. In particolare io soffrivo quello che pensavano gli altri di me e per me che ero molto timida e silenziosa è sempre stata una croce” è il racconto di Federica a Serena Bortone. “Sono sempre stata una persona solitaria. Mi sono sempre sentita inadeguata, avevo sempre paura di mostrarmi e per questo indossavo sempre abiti larghissimi, non mi curavo perché mi sentivo da buttar via” un racconto che non è semplice da tirare fuori.

I suoi genitori l’hanno sempre sostenuta ma poi è arrivata Alessa, la sua compagna, il suo angelo custode. Insieme formano una squadra, forse è questo il vero senso dell’amore. “E’ una persona con cui ho trovato corrispondenza a livello umano, ma soprattutto con quello che amo fare e poi non è solo la persona con cui condivido il mio tempo e la mia vita, ma è una persona con cui lavoro in squadra. Io e lei siamo una squadra”.