La sofferenza di Robertino per il figlio morto, i nipoti che non vede mai

Da Un bacio piccolissimo a Oggi è un altro giorno la voce di Robertino Loreti emoziona sempre, anche se lui non ci crede più, anche se ha dovuto smettere di cantare sei anni fa. Aveva 15 anni ed era famoso in tutto il mondo, si illumina quando racconta i suoi successi ma non c’è solo la sua malattia a farlo soffrire, c’è la morte di suo figlio. Un anno fa il dolore più grande, suo figlio aveva 46 anni quando è morto, portato via da una lunga malattia. Robertino ha fatto di tutto per suo figlio ma l’ha perso. Il cantante famosissimo negli anni ’60 ha due nipoti ma non li vede mai. E’ un altro dolore che fa parte della sua vita, sono i figli di sua figlia ma non ne vuole parlare, confida che è una storia troppo lunga, in realtà forse è una storia che fa troppo male.

Robertino a Oggi è un altro giorno

Ha un figlio nato dal legame con la sua compagna, un figlio che da bambino aveva la sua stessa voce ma è al figlio che non ha più che pensa, era così buono, anche se Lorenzo gli riempie la vita. Dolori di cui non riesce a parlare, l’emozione è troppo forte.

Robertino ha 75 anni, un ictus gli ha reso la vita più complicata ma quando arriva al piano tra Memo Remigi e Antonio Mezzancella tira fuori una voce che forse lui stesso credeva di non avere più. Emoziona il pubblico, gli applausi nello studio di Oggi è un altro giorno sono sinceri. Si commuove mentre canta forse ricordando i tempi d’oro. La sua carriera è stata importante, ha viaggiato tanto, non c’è un Paese all’estero in cui non sia stato. Nel 1964 era a Sanremo con “Un bacio piccolissimo” che tutti ancora oggi cantano, speriamo di rivederlo ancora a Oggi è un altro giorno, perché in troppo arrivano al piano e non sanno cantare.