Canale 5 senza Maria de Filippi sprofonda: ascolti horror il pomeriggio del 25 aprile

Se Rai 1 si può dire soddisfatta per gli ascolti portati a casa il 25 aprile 2022, soprattutto nel pomeriggio, con numeri non troppo distanti da quelli che si registrano anche nei giorni non di festa, Canale 5 deva alzare bandiera bianca. Nel pomeriggio del 25 aprile c’è stato un vero e proprio disastro complice probabilmente, anche l’assenza di Uomini e Donne e Amici e la decisione di mandare in onda le repliche della serie Gli eredi della terra. Un vero e proprio flop il pomeriggio della rete con Barbara d’Urso che incassa uno dei peggiori risultati della stagione con il suo Pomeriggio 5. Impossibile fare di meglio con quel traino del resto. Vince facile quindi su tutta la linea Rai 1 che perde qualcosina solo nella fascia che va dalle 14 alle 15 per poi recuperare senza nessuna difficoltà anche con Oggi è un altro giorno.

Ma vediamo i numeri del pomeriggio di ieri con il confronto tra Rai 1 e Canale 5.

Il 25 aprile su Rai 1: gli ascolti del pomeriggio, ecco i dati

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno è stato visto da una media di 1.808.000 spettatori pari al 14.64% della platea. Il Paradiso delle Signore sempre ottimo con 1.985.000 spettatori con il 18.04%. La Vita in Diretta non molla, anzi porta a casa un ottimo risultato con 1.468.000 spettatori (13.93%), nella presentazione, e 1.993.000 spettatori (16.7%).

Ascolti da dimenticare il 25 aprile 2022 per Canale 5: i dati

Su Canale5 Beautiful non come al solito, cala a 2.162.000 spettatori con il 15.14%. Una Vita scende ancora a 1.892.000 spettatori con il 14.21% di share. A seguire Gli Eredi della Terra ha ottenuto 1.147.000 spettatori con il 9.71%. La breve striscia di Isola dei Famosi ha raccolto 873.000 spettatori con l’8.1%. Un vero e proprio disastro ( fascia spostata andata in onda alle 16,25 circa e non alle 16,40 poi ci si chiede perchè il pubblico non si appassiona). Brave and Beautiful ha ottenuto un ascolto medio di 1.073.000 spettatori pari al 10.06% di share. Pomeriggio Cinque risultato disastroso con 1.073.000 spettatori con il 10.1%, nella presentazione, e a 1.333.000 spettatori con l’11.21% (Saluti: 1.314.000 – 10.1%).