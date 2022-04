Gli ascolti del 25 aprile 2022: Nero a metà 3 vince ancora, l’Isola tenta la risalita

Si scontrano ancora in un giorno di festa l’Isola dei famosi 2022 e Nero a metà 3 che non stanno godendo di una programmazione troppo semplice, anzi. Dopo il lunedì di Pasquetta, si va in onda anche il 25 aprile ed è facile immaginare che gli ascolti, non saranno troppo esaltanti. Lo scopriamo comunque come sempre con i dati auditel relativi alla serata di ieri, in arrivo al mattino alle 10. E i dati ci rivelano che a vincere la serata è stata la fiction di Rai 1. Questa settimana per Nero a metà 3 davanti alla tv c’erano oltre 4 milioni di spettatori, per una media del 20% di share.

Continua il successo della fiction di Claudio Amendola, nonostante la programmazione e i giorni di festa. La serie lo ricordiamo, sarebbe dovuta andare in onda in autunno, ma la Rai ha giocato d’anticipo, ben sapendo che si trattava in ogni caso di un titolo forte che avrebbe portato, nonostante i giorni di festa, ottimi ascolti alla rete e così è stato. In ogni caso rispetto al lunedì di Pasquetta, gli ascolti sono cresciuti per entrambe le reti.

Non si può parlare di una edizione di successo dell’Isola dei famosi che paga anche la collocazione, il fatto di essere arrivato dopo sei mesi di GF VIP. Il programma c’è, il cast è forte, le dinamiche non mancano ma sembra esserci sempre qualcosa che manca. Probabilmente anche la consapevolezza di sapere che si andrà avanti da qui a due mesi, non aiuta il pubblico che vedrà sfilare nelle prossime settimane concorrenti nuovi che arriveranno, come già capitato in passato, oltre un mese dopo l’inizio dell’avventura dei naufraghi. Questo renderà il gioco meno interessante. Succede nella casa del GF VIP dove sono tutti riposati, figuriamoci se la cosa si può ritenere corretta in un reality in cui alcuni non mangiano da un mese e mezzo…

Ma torniamo ai numeri e agli ascolti della serata del 25 aprile 2022.

Gli ascolti del 25 aprile 2022: ecco i dati auditel di ieri

Su Rai 1 il primo episodio di Nero a metà 3 è stato visto da 4.848.000 (19,28%) il secondo da 4.228.000 (21,22%).

Su Canale 5 L’Isola dei Famosi 16 tenta la risalita con 2.485.000 spettatori pari al 17.19% di share. Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.674.000 spettatori pari ad uno share del 7.66% (presentazione: 1.348.000 – 5.76%)

Su Rai2 Made in Sud cala rispetto a settimana scorsa, anche in questo caso, come per tutte le altre novità del palinsesto, il giorno di festa non aiuta. Ieri il programma con Lorella Boccia e Clementino è stato visto da 1.073.000 spettatori pari al 6% di share (presentazione: 789.000 – 6%).

Su Italia 1 l’ultima puntata di Battiti Live presenta MSC Crociere – Il Viaggio della Musica ha intrattenuto 527.000 spettatori con il 2.79% (presentazione: 684.000 – 2.92%). Non proprio un successone per la rete. . Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 778.000 spettatori con il 4.63% di share. Su La7 la serie Servant of the People ha registrato 449.000 spettatori con uno share dell’1.92%, nel primo episodio, e 429.000 spettatori con uno share del 2.08%, nel secondo episodio. Su Tv8 Mia Moglie per Finta segna 562.000 spettatori con il 2.66%. Sul Nove Bad Company – Protocollo Praga ha raccolto 452.000 spettatori con il 2.21%.