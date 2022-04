Ascolti tv: flop per Un’altra verità, vince Rai 1 con la replica. Chi l’ha visto vola

Non c’era molta curiosità questa mattina per i dati di ascolto del 27 aprile 2022, se non per i numeri della nuova serie di Canale 5, Un’altra verità. Il mercoledì sera ormai da oltre un mese è condannato a numeri davvero molto bassi e non si fa molto per cambiare la rotta, soprattutto su Rai 1 dove continuano ad andare in onda film in replica che neppure alla loro prima visione avevano brillato ( nonostante si tratti di film bellissimi, questo va detto). E nella serata del 27 aprile 2022, le cose non cambiano di molto. Vince la serata Rai 1 con il film in replica mentre per Un’altra verità, la serie francese di Canale 5, gli ascolti sono parecchio deludenti, non si superano i 2 milioni di spettatori con la prima delle tre puntate previste su Canale 5. Un altro flop clamoroso dopo Gli eredi della terra. Vola invece Chi l’ha visto, che consacra Rai 3 come seconda rete più vista. Seguono Le Iene.

Un’altra verità è sicuramente una serie senza troppo pretese, poco pubblicizzata ma che fa il suo. E’ una buona serie, vale sempre lo stesso discorso: se fosse andata in onda su Rai 1 avrebbe fatto anche meglio. se dovessimo paragonare le due serie francesi viste in questa settimana in tv, La scogliera dei misteri e Un’altra verità, potremmo proprio dire che tra i due prodotti non c’è paragone, sicuramente molto meglio la serie scelta da Canale 5 per queste serate di primavera. Ma è il pubblico con il telecomando in mano a decretare il successo di una serie, noi possiamo solo limitarci a commentare!

Gli ascolti del 27 aprile 2022: ecco i dati auditel della prima serata di ieri

Rai1 Brooklyn in replica ( era andato in onda meno di un anno fa) ha vinto la serata con una media di 2.559.000 spettatori pari al 12.6% di share. Secondo posto sul podio per Federica Sciarelli. Su Rai3 Chi l’ha Visto? è seguito da 2.031.000 spettatori con il 10.8%. Segue Italia 1, per motivi di share. Su Italia1 Le Iene ha raccolto 1.530.000 spettatori pari al 10% .

Su Canale5 la prima puntata di Un’altra Verità non riesce a superare i 2 milioni di spettatori e si ferma a 1.829.000 spettatori con uno share del 9.6%. Su Rai2 The Good Doctor arriva a 1.064.000 spettatori (4.6%) e The Resident a 764.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 Controcorrente – Prima Serata totalizza un a.m. di 718.000 spettatori (4.4%).