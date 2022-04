Gemma Galgani sempre più “trasparente” a Uomini e Donne in attesa del GF VIP 7?

In questi ultimi anni, si è parlato in diverse occasioni del futuro “professionale” di Gemma Galgani che ormai dal 2020 vive a Roma, dove ha tutti i suoi reali impegni, essendo un pilastro di Uomini e Donne. Negli ultimi due mesi però il pubblico ha ben notato un cambio di rotta che ha portato la Galgani ad avere sempre meno spazio, a vantaggio di altre dame, ad esempio Ida o di situazioni simpatiche ( per la conduttrice) come quelle tra Pinuccia e Alessandro e simili ( con tanto di momento Amplifon imperdibile). Per molti, tutto questo in realtà avrebbe un significato specifico. La redazione starebbe abituando il pubblico di Canale 5 a fare a meno di Gemma Galgani, che era diventata fondamentale per il programma con tutte le sue storie e gli intrecci delle sue relazioni, per cercare nuovi “protagonisti” ma non solo. Ci sarebbe anche una motivazione che tra l’altro, ritorna di tanto in tanto, non è infatti una novità. C’è chi pensa che Alfonso Signorini abbia puntato da tempo su Gemma Galgani e che sia pronto a fare carte false pur di averla nella casa del Grande Fratello VIP. Sarà vero? Al momento sappiamo che il GF VIP 7 si prepara per la ricerca del miglior cast in vista della prossima stagione, che dovrebbe iniziare il 19 settembre.

Gemma Galgani verso il Grande Fratello VIP ?

Come vi abbiamo detto in precedenza, non è la prima volta in cui si parla di un arrivederci di Gemma al programma di Maria de Filippi. Anche in altre stagioni televisive si era ipotizzato che potesse partecipare al reality ma anche ad altri programmi della rete, come ad esempio l’Isola dei famosi. C’è persino chi pensa che nella prossima edizione del GF VIP 7 potremmo vedere nella stessa casa sia il gabbiano Giorgio Manetti che la Galgani e mettiamoci anche le incursioni di Tina nel grande occhio della casa, i fan dei due programmi, ne sarebbero entusiasti davvero. Signorini in queste settimane è già al lavoro per pensare al cast della prossima edizione del GF VIP e chissà che davvero non ci abbia fatto un pensierino!

Nel frattempo Queen Mary ha dimostrato che il programma brilla anche senza le vicende della Galgani per cui, se ne potrà fare a meno, dando spazio ad altri protagonisti che, come si è visto hanno comunque tanto disagio, pardon, tante storie vissute da condividere.