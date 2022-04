Alex Belli nega di essere la causa della rottura tra Manuel e Lulù e fa nuove rivelazioni

Nella puntata di Pomeriggio 5 in onda il 28 aprile 2022, Alex Belli è stato protagonista del momento dedicato al gossip. Dell’attore si è molto parlato anche in relazione alla fine della storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. Molti infatti hanno iniziato a dire che forse la famiglia di Manuel non ha gradito il fatto che la principessa frequentasse quello che è stato persino definito “il giro milanese” nel quale Bortuzzo non sarebbe dovuto entrare. Che la goccia che aveva fatto traboccare il vaso era stata quella delle foto nell’agenzia del Belli. Insomma ipotesi su ipotesi che Alex Belli ieri, in qualche modo ha anche voluto smentire mettendo i puntini sulle i e approfittando anche di qualche minuto in tv, chiaramente, che non fa mai male.

Alex Belli parla della fine della storia tra Manuel e Lulù

Nel programma di Barbara d’Urso, Alex Belli ha spiegato: “Quando si sono lasciati lei era da me. Quando lui ha dato la notizia lei era da me in studio a fare le fotografie. Si sono lasciati perché c’erano dei problemi, ma non di questi giorni, vengono da lontano.“

Il Belli ha ribadito che il suo lavoro non c’entra nulla con la fine di questa storia e ha aggiunto: ” Ho sentito anche Franco Bortuzzo. Il GF Vip è bello perché è una bolla, una realtà parallela. La prova del nove però è la realtà fuori dal programma. Porti la tua storia fuori, se funziona bene, se non funziona amen.“

Il Belli inoltre, a dimostrazione che la famiglia di Manuel non ha nulla contro di lui, si è anche schierato dalla parte dei Bortuzzo, per certi versi e ha dichiarato: “Il problema loro è molto più sedimentato. Franco li ha lasciati vivere, perché vivevano nella stessa casa. Le cause di questa rottura? C’erano delle incongruenze tra Lulù e Manuel. Dico incongruenze di vita cose anche del passato. Quando uno esce si incontrano gli stili di vita ed è il quel momento che c’è una vera prova.“

E spiega anche che le liti erano iniziate prima della festa di compleanno di Delia: “Comunque Lulù era sul set con me e stava discutendo con Manuel. Ma io non c’entro nulla. Diciamo che è successo tutto mentre stavo facendo le foto alle sorelle. Voglio dire che non c’entra nulla la festa di compleanno di Delia, Lulù e Manuel stavano litigando già il pomeriggio.”